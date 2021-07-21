Добрые картинки и слова в великие Дни Ат-Ташрик 2021

С праздником — Курбан Байрам
Поздравляем мусульман.
В жизни жертв и слез поменьше
От души желаем Вам.
Пусть Аллах подарит счастье,
Убережет Вас от ненастья.
Света больше на душе,
Жить в радости, тепле.
***
К нам пришел Курбан Байрам,
Счастья я желаю вам,
Будьте же всегда здоровы,
Впечатлений много новых.
Пусть в семье живет любовь,
Счастье приходит вновь и вновь,
Пускай все будет хорошо,
Время радости пришло.
С Курбан Байрамом поздравляем,
Милосердия и доброты желаем!
Желаем вам тепла и света,
Господнею любовью быть согретыми!
Всевышний пусть благословит на жертву,
Молитву совершит пусть каждый смертный,
Аллах пусть принесет вам счастье,
Избавит от напастей и ненастья!
Пусть принесет Курбан-Байрам
Удачу, радость и любовь!
Пусть угощение приносят вам,
Чтоб счастье заглянуло в дом.
Пусть в доме будет праздник,
Улыбкой светятся глаза!
Всевышний путь укажет,
Как Ибрахиму указал.
Всю ночь намаз читайте
И не постигнет вас печаль.
Благословение познайте,
Всевышнему отдайте дань!
Источник, pozdravok.ru