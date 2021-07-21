Добрые картинки и слова в великие Дни Ат-Ташрик 2021
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Добрые картинки и слова в великие Дни Ат-Ташрик 2021

5:30:347/21/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Дни Ат-Ташрик выпали на 21, 22, 23 июля 2021.

Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам
Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам

С праздником — Курбан Байрам
Поздравляем мусульман.
В жизни жертв и слез поменьше
От души желаем Вам.

Пусть Аллах подарит счастье,
Убережет Вас от ненастья.
Света больше на душе,
Жить в радости, тепле.

***

К нам пришел Курбан Байрам,
Счастья я желаю вам,
Будьте же всегда здоровы,
Впечатлений много новых.

Пусть в семье живет любовь,
Счастье приходит вновь и вновь,
Пускай все будет хорошо,
Время радости пришло.

Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам
Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам

С Курбан Байрамом поздравляем,
Милосердия и доброты желаем!
Желаем вам тепла и света,
Господнею любовью быть согретыми!

Всевышний пусть благословит на жертву,
Молитву совершит пусть каждый смертный,
Аллах пусть принесет вам счастье,
Избавит от напастей и ненастья!

Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам
Ат-Ташрик - 21, 22, 23 июня 2021 - с Курбан-байрам

Пусть принесет Курбан-Байрам
Удачу, радость и любовь!
Пусть угощение приносят вам,
Чтоб счастье заглянуло в дом.

Пусть в доме будет праздник,
Улыбкой светятся глаза!
Всевышний путь укажет,
Как Ибрахиму указал.

Всю ночь намаз читайте
И не постигнет вас печаль.
Благословение познайте,
Всевышнему отдайте дань!

Источник, pozdravok.ru

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