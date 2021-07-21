Сестра наделяет вас уникальнейшем свойством, доказали ученые

Если вы выросли с братьями и сестрами, вы, вероятно, знаете, что это не прогулка по парку.
Может быть, вы сблизились из-за того, как ваша мама иногда обращалась с вами, или из-за забавных фильмов, которые вам нравились. Но были времена, когда вы не относились друг к другу милее, пишет yourtango.com.
Тем не менее, было что-то трогательное в том, чтобы росли с людьми, которые разделяли тот же опыт, что и вы . Также было здорово чувствовать, что кто-то всегда поддерживает вас, когда дело доходит до столкновения.
Хотя мы одинаково любим своих братьев и сестер (или немного предпочитаем друг друга), исследование показывает, что те, кто вырос с сестрой, с большей вероятностью будут счастливее, чем те, кто этого не сделал.
Исследователи из Университета Лестер Де Монфорт и Университета Ольстера в Северной Ирландии изучили 570 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Они задали им ряд психологических вопросов по различным темам, включая психическое здоровье.
Собранные данные показали, что участников, которые выросли с сестрами, поощряли более открыто рассказывать о своих чувствах, что в конечном итоге дало им более позитивный взгляд на жизнь.
Когда его спросили об исследовании, профессор Тони Кэссиди сказал: «Сестры, похоже, способствуют более открытому общению и сплоченности в семьях. Однако у братьев, похоже, есть альтернативный эффект. Выражение эмоций является основой хорошего психологического здоровья, и наличие сестер способствует этому в семьях».
Он определил, почему братья не так мотивированы, как сестры, с точки зрения «семейной роли»: «Возможно, у мальчиков есть естественная склонность не говорить о вещах. С мальчиками вместе речь идет о заговоре молчания, чтобы не разговаривать. Девочки склонны ломать это».
Поддерживающие сестры полезны для выходцев из разведенных семей.
Обнаруженные в этом исследовании тенденции могут помочь предложить семьям поддержку в трудные времена. Он также предлагает: «Нам следует более тщательно подумать о том, как мы будем обращаться с семьями, в которых много мальчиков».
Исследования уже доказали силу братьев и сестер. В 2010 году Университет Бригама Янга провел аналогичное исследование, которое подтвердило данные, аналогичные последнему.
Однако первоначальное исследование, включавшее 395 семей с более чем одним ребенком, показало, что наличие брата или сестры делает вас добрее.
В то время исследователь Лаура Падилья-Уокер сказала ABC News, что «привязанность братьев и сестер любого пола была связана с меньшим количеством правонарушений и более просоциальным поведением, таким как большая доброта и щедрость, волонтерство и помощь другим».
Размышляя над этим исследованием, я соглашусь с тем, что сестры по-разному влияют на своих братьев и сестер - из дома двух девочек и одного брата, который также оказывается самым младшим.
Связь у меня с моей сестрой нерушима. Мы так же близки, как близнецы Олсен, мы всегда синхронизированы.
Вместе со своим братом я могу вспомнить множество примеров того, что он говорит или делает, потому что на него оказали влияние сестры. Мой брат знает, как реагировать, когда кто-то явно расстроен. Он также стал оптимистом и разделяет убеждение, что общение все исправляет.
Вы никогда не увидите, как он встанет со своего места, и он проявляет бесконечное терпение, когда все наши подруги подходят. Он искренне ценит женщин и старается понять их в целом.
У большинства парней нет тех качеств, которые ценят женщины, потому что на них не влияет взросление с сестрами.
Может быть, это потому, что мы все близки по возрасту или у нас с сестрой такие смелые личности, что мы не потерпим ничего меньшего, но я согласен с этой статьей на 100 процентов.
Итак, если у вас есть брат, используйте это как напоминание ему поблагодарить вас!