Женский гнев приводит в ужас всех - почему?

Несколько лет назад у меня была возможность взять интервью у психолога и медиатора доктора Барри Гольдштейна для статьи, которую я писал о совместном воспитании детей после развода.
Я так и не закончил эту часть (мои искренние извинения, Барри), но в ходе беседы он говорил об определении и цели гнева так, как я никогда раньше не слышал, и который с тех пор запомнился мне, пишет yourtango.com.
Благодаря органическому росту в METOO Движения, мои собственные глубоко болезненные процедуры содержания под стражей, а также подтверждение прорывоопасных слухов , вращающихся вокруг Дональда Трампа Верховный суд номинального Brett Kavanaugh и утверждения и показания доктора Кристины Blasey Форд, а совсем недавно, в свет #FreeBritney Объяснение д-ра Гольдштейна праведного и токсичного гнева с каждым днем становится для меня все более значимым в связи с растущими комментариями к разгневанным женщинам и страхом перед ними.
Что такое гнев, что его вызывает и откуда?
Словарное определение гнева - это «сильное чувство неудовольствия и обычно антагонизма».И хотя эмоции никогда не зависят от пола, даже примеры использования этого существительного Мерриам-Вебстер - «Вы могли слышать гнев в его голосе» по сравнению с «Ей было трудно контролировать свой гнев» - подразумевают сексистскую предвзятость на работе.
Мы склонны думать о гневе как о негативной эмоции, потому что это та эмоция, которую нам не нравится испытывать внутри себя или направленной на нас.
Поэтому, когда мы обсуждаем это, мы обычно делаем это с точки зрения того, как контролировать «проблемы» гнева и ярость , особенно когда человек, испытывающий эту эмоцию, является сердитой, сердитой женщиной.
Однако эмоции сами по себе не являются ни положительными, ни отрицательными. Они просто такие, какие они есть, что мы чувствуем в данный момент времени при определенных обстоятельствах.
Доктор Гольдштейн сказал мне (и я перефразирую), что цель гнева как эмоции - побудить нас к значительным изменениям в нашей жизни.
Когда что-то в нашей жизни нездорово для нас или ухудшает наше благополучие, мы злимся на это.
Чувство гнева доставляет неудобства, поэтому мы пытаемся изменить обстоятельства в той мере, в какой мы можем, чтобы вместо этого испытать «положительные» эмоции, такие как счастье и удовлетворение.
В этих обстоятельствах гнев можно считать «праведным».
Гнев становится токсичным, продолжал Гольдштейн, когда мы застреваем в этой эмоции, даже если она больше не служит положительной цели.
Для меня это различие огромно. И это был полезный инструмент, который я хранил в своем умственном заднем кармане, чтобы вытащить, когда мне нужно проверить себя, потому что я чувствую себя особенно расстроенным из-за чего-то.
В лучших обстоятельствах я могу сделать сознательное усилие, чтобы остановиться и спросить себя, есть ли цель, которой может служить этот гнев.
Если ответ положительный, я пытаюсь выяснить, что это за цель и как лучше всего ее решить. Если ответ отрицательный, я пытаюсь дышать медленно и отпускать гнев, чтобы двигаться дальше.
Конечно, обстоятельства не всегда самые лучшие, и когда мой гнев становится непреодолимым, я, как и большинство женщин, которых я знаю, вскоре также чувствую вину, грусть и стыд.
Чувствовать гнев - это «плохо» ... не так ли? По крайней мере, так кажется в отношении женщин.
Как сказал бывший президент Дональд Трамп еще в 2018 году: «Это очень страшное время для молодых людей в Америке».
По крайней мере, для некоторых молодых людей.
Наблюдая за тем, как палатки цирка Кавано рушатся перед Судебным комитетом Сената США, в новостях и в ожесточенных дебатах в социальных сетях, я обнаружил, что прихожу к новой связи между пунктами, которые изложил доктор Гольдштейн.
Если врожденная цель гнева служит людям, поскольку вид побуждает их инициировать изменения, неудивительно, что так много мужчин - и так много женщин - боятся женского гнева.
Злая женщина - это женщина, которая хочет, чтобы все изменилось. И она чувствует стремление стать катализатором перемен, если этого не сделает никто другой.
Злая женщина не собирается сидеть сложа руки и позволить кому-либо взять под контроль ее власть или ее права ... по крайней мере, если только вы не сможете переместить ее из гнева в то место, полное эмоций, как стыд, вину и страх, - это место, где вы верить, что она принадлежит по праву, прежде чем она встанет на пути, «как всегда».
В открытом письме доктору Форду писательница, историк и активист Ребекка Сольнит написала об Аните Хилл :
"<Ее> влияние, как и ее голос, распространилось во всех направлениях. Она вызвала серьезный национальный разговор о сексуальных домогательствах, которые были отчаянно необходимы и имели последствия, которые принесли пользу десяткам или сотням миллионов женщин в этой стране и принесут пользу поколениям. приходят, когда они входят на рабочее место. Она внесла поправки в неравное распределение власти - не столь грандиозное изменение, чтобы проблема была решена, но сдвиг, который имеет значение ".
Гнев Аниты Хилл и гнев тех, кто слышал ее, видел себя в ней, верил ей и понимал ее, были праведными.
Это привело к значительным изменениям, которые принесли пользу нашему обществу в целом.
Изменения по понятным причинам пугают, но есть причина, по которой они являются неизбежным фактом повседневной жизни каждого живого существа на этой планете. Это необходимо для роста.
Вместо того, чтобы спрашивать себя: « Почему я все время так зол ?» попробуйте спросить себя: «Из-за чего я злюсь и как я могу использовать его, чтобы добиться положительных изменений в моей жизни или в мире?»
И вместо того, чтобы спрашивать: «Почему женщины так злятся?» подумайте, по какой причине они могут быть такими, как вы уже предполагаете, когда вы сами чувствуете ярость.
Мир изменится несмотря ни на что. Это неизбежный факт нашего существования.
Я, например, предпочел бы высказать свое мнение, а не сидеть в молчании, боясь принять эту истину.