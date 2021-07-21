Женский гнев приводит в ужас всех - почему?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Женский гнев приводит в ужас всех - почему?

3:30:127/21/2021,Арианна ДжеретФото: pxfuel.com
0

Мы склонны думать о гневе как о негативной эмоции, потому что это та эмоция, которую нам не нравится испытывать внутри себя или направленной на нас.

женщина
Мы склонны думать о гневе как о негативной эмоции

Несколько лет назад у меня была возможность взять интервью у психолога и медиатора доктора Барри Гольдштейна для статьи, которую я писал о совместном воспитании детей после развода.

Я так и не закончил эту часть (мои искренние извинения, Барри), но в ходе беседы он говорил об определении и цели гнева так, как я никогда раньше не слышал, и который с тех пор запомнился мне, пишет yourtango.com.

Благодаря органическому росту в METOO Движения, мои собственные глубоко болезненные процедуры содержания под стражей, а также подтверждение прорывоопасных слухов , вращающихся вокруг Дональда Трампа Верховный суд номинального Brett Kavanaugh и утверждения и показания доктора Кристины Blasey Форд, а совсем недавно, в свет #FreeBritney Объяснение д-ра Гольдштейна праведного и токсичного гнева с каждым днем ​​становится для меня все более значимым в связи с растущими комментариями к разгневанным женщинам и страхом перед ними.

Что такое гнев, что его вызывает и откуда?

Словарное определение гнева - это «сильное чувство неудовольствия и обычно антагонизма».И хотя эмоции никогда не зависят от пола, даже примеры использования этого существительного Мерриам-Вебстер - «Вы могли слышать гнев в его голосе» по сравнению с «Ей было трудно контролировать свой гнев» - подразумевают сексистскую предвзятость на работе.

Мы склонны думать о гневе как о негативной эмоции, потому что это та эмоция, которую нам не нравится испытывать внутри себя или направленной на нас.

Поэтому, когда мы обсуждаем это, мы обычно делаем это с точки зрения того, как контролировать «проблемы» гнева и ярость , особенно когда человек, испытывающий эту эмоцию, является сердитой, сердитой женщиной.

Однако эмоции сами по себе не являются ни положительными, ни отрицательными. Они просто такие, какие они есть, что мы чувствуем в данный момент времени при определенных обстоятельствах.

Доктор Гольдштейн сказал мне (и я перефразирую), что цель гнева как эмоции - побудить нас к значительным изменениям в нашей жизни.

Когда что-то в нашей жизни нездорово для нас или ухудшает наше благополучие, мы злимся на это.

Чувство гнева доставляет неудобства, поэтому мы пытаемся изменить обстоятельства в той мере, в какой мы можем, чтобы вместо этого испытать «положительные» эмоции, такие как счастье и удовлетворение.

В этих обстоятельствах гнев можно считать «праведным».

Гнев становится токсичным, продолжал Гольдштейн, когда мы застреваем в этой эмоции, даже если она больше не служит положительной цели.

Для меня это различие огромно. И это был полезный инструмент, который я хранил в своем умственном заднем кармане, чтобы вытащить, когда мне нужно проверить себя, потому что я чувствую себя особенно расстроенным из-за чего-то.

В лучших обстоятельствах я могу сделать сознательное усилие, чтобы остановиться и спросить себя, есть ли цель, которой может служить этот гнев.

Если ответ положительный, я пытаюсь выяснить, что это за цель и как лучше всего ее решить. Если ответ отрицательный, я пытаюсь дышать медленно и отпускать гнев, чтобы двигаться дальше.

Конечно, обстоятельства не всегда самые лучшие, и когда мой гнев становится непреодолимым, я, как и большинство женщин, которых я знаю, вскоре также чувствую вину, грусть и стыд.

Чувствовать гнев - это «плохо» ... не так ли? По крайней мере, так кажется в отношении женщин.

Как сказал бывший президент Дональд Трамп еще в 2018 году: «Это очень страшное время для молодых людей в Америке».

По крайней мере, для некоторых молодых людей.

Наблюдая за тем, как палатки цирка Кавано рушатся перед Судебным комитетом Сената США, в новостях и в ожесточенных дебатах в социальных сетях, я обнаружил, что прихожу к новой связи между пунктами, которые изложил доктор Гольдштейн.

Если врожденная цель гнева служит людям, поскольку вид побуждает их инициировать изменения, неудивительно, что так много мужчин - и так много женщин - боятся женского гнева.

Злая женщина - это женщина, которая хочет, чтобы все изменилось. И она чувствует стремление стать катализатором перемен, если этого не сделает никто другой.

Злая женщина не собирается сидеть сложа руки и позволить кому-либо взять под контроль ее власть или ее права ... по крайней мере, если только вы не сможете переместить ее из гнева в то место, полное эмоций, как стыд, вину и страх, - это место, где вы верить, что она принадлежит по праву, прежде чем она встанет на пути, «как всегда».

В открытом письме доктору Форду писательница, историк и активист Ребекка Сольнит написала об Аните Хилл :

"<Ее> влияние, как и ее голос, распространилось во всех направлениях. Она вызвала серьезный национальный разговор о сексуальных домогательствах, которые были отчаянно необходимы и имели последствия, которые принесли пользу десяткам или сотням миллионов женщин в этой стране и принесут пользу поколениям. приходят, когда они входят на рабочее место. Она внесла поправки в неравное распределение власти - не столь грандиозное изменение, чтобы проблема была решена, но сдвиг, который имеет значение ".

Гнев Аниты Хилл и гнев тех, кто слышал ее, видел себя в ней, верил ей и понимал ее, были праведными.

Это привело к значительным изменениям, которые принесли пользу нашему обществу в целом.

Изменения по понятным причинам пугают, но есть причина, по которой они являются неизбежным фактом повседневной жизни каждого живого существа на этой планете. Это необходимо для роста.

Вместо того, чтобы спрашивать себя: « Почему я все время так зол ?» попробуйте спросить себя: «Из-за чего я злюсь и как я могу использовать его, чтобы добиться положительных изменений в моей жизни или в мире?»

И вместо того, чтобы спрашивать: «Почему женщины так злятся?» подумайте, по какой причине они могут быть такими, как вы уже предполагаете, когда вы сами чувствуете ярость.

Мир изменится несмотря ни на что. Это неизбежный факт нашего существования.

Я, например, предпочел бы высказать свое мнение, а не сидеть в молчании, боясь принять эту истину.

Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
В сети появились фото секретной тюрьмы в Ленинградской области
Украинцы раскрыли туристам свое истинное отношение к россиянам
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Жизнь отшельницы Лыковой кардинально изменилась из-за Дерипаски
женщинапсихологиягнев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваша дама часто в гневе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Женский гнев приводит в ужас всех - почему?
3:30:12 7/21/2021
Женский гнев приводит в ужас всех - почему?
Почему категорически нельзя пропускать вторую дозу вакцины COVID-19: открытие
3:00:57 7/21/2021
Почему категорически нельзя пропускать вторую дозу вакцины COVID-19: открытие
Сестра наделяет вас уникальнейшем свойством, доказали ученые
2:30:27 7/21/2021
Сестра наделяет вас уникальнейшем свойством, доказали ученые
Диабет 2 типа: четыре симптома во рту сигнализируют о высоком сахаре
2:00:30 7/21/2021
Диабет 2 типа: четыре симптома во рту сигнализируют о высоком сахаре
Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?
1:30:51 7/21/2021
Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?
Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
1:00:53 7/21/2021
Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:54 7/21/2021
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
11:20:55 7/20/2021
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
11:12:21 7/20/2021
Сбившую троих детей на "зебре" Валерию Башкирову поместили на карантин в "хорошее СИЗО"
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение
11:00:40 7/20/2021
Ночное недержание мочи у детей: причины и лечение