Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 июля 2021 в России и мире

7:40:447/21/2021Фото: PxHere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 21 июля 2021 года.

хот-дог
День хот-дога отмечается 21 июля

• День явления иконы Божией Матери в Казани
• День или
• Праздник Устюжской иконы Божией Матери «Благовещение»
• День «Пригласите инопланетянина жить с вами» (Invite an Alien to Live with You Day)
• День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца
• День переучёта
• Мусульманский праздник «Ат-Ташрик» (Days of Tashreeq)
• День хот-дога (National Hot Dog Day) - США
• День «Возьмите обезьяну на обед» (Take a Monkey to Lunch Day) - США
• День возрастного ограничения на алкоголь (Legal Drinking Age Day) - США
• День «мусорной еды» (National Junk Food Day) - США
• День расовой гармонии (Racial Harmony Day) - Сингапур
• День «Возьмите поэта на работу» (Take Your Poet to Work Day) - США
• День «Будь кем-то» (National Be Someone Day) - США
• День турнира по перетягиванию каната (National Tug-Of-War Tournament Day) - США
• День рукоделия для местного приюта (National Craft for Your Local Shelters Day) - США
• День «Никаких щенков из зоомагазина» (National No Pet Store Puppies Day) - США
• День десерта «Ламингтон» (National Lamington Day) - США
• День свободы (Liberation Day) - Остров Гуам
• Национальный день (National Day) - Бельгия
• Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия, Фёдора
• Казанская летняя (Зажинки, Прокопий Жнец)

Важные события

1613 в Москве состоялась коронация Михаила Фёдоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на российском престоле.
1774 Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768–1774.
1883 введён в эксплуатацию Березниковский содовый завод, первый завод такого рода в России.
1904 завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января следующего года.
1906 П.А. Столыпин назначен главой правительства России.
1917 А.Ф. Керенский возглавил Временное правительство.
1925 СССР присоединяется к Международной метрической конвенции.
1941 первый налёт люфтваффе на Москву.
1953 СССР требует от американских властей прекратить раздачу бесплатной пищи жителям Восточного Берлина.
1960 катастрофа Ил-12 в Минске. Погибли 8 человек.
1973 запущен «Марс-4».
1983 антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете -89,2 °C
1992 открылось движение по Братеевскому мосту в Москве.
2010 диверсия на Баксанской ГЭС (Кабардино-Балкария, Россия). Повреждены два гидрогенератора, два охранника погибли.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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