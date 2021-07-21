Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:007/21/2021Фото: pxhere
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Строго запрещалось сегодня супругам ссориться, спорить и выяснять отношения. Не занимались тяжелым трудом, нельзя было шить заниматься другим рукоделием.

церковь
Сегодня пост - сухоядение

Православные праздники 21 июля

Обретение иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

Народные праздники

Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки)

В этот народный праздник вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани. Также в этот день чтут память мученика Прокопия (Неания) Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

В некоторых регионах в этот день начинается жатва. В других районах устраивают народные гуляния, которые могут продолжаться до трех дней.

Если пчелы ведут себя агрессивно, то скоро наступит засуха.

Строго запрещалось сегодня супругам ссориться, спорить и выяснять отношения. Не занимались тяжелым трудом, нельзя было шить заниматься другим рукоделием.

Приметы


  • Лошадь, пасясь, выходит на бугор – к перемене, к теплу.
  • Коли на Казанскую черница поспевает, то поспела и рожь.
  • Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа.
  • Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной.
  • Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.


Источник: my-calend

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