Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 июляОбретение иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
Народные праздники
Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки)
В этот народный праздник вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани. Также в этот день чтут память мученика Прокопия (Неания) Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.
В некоторых регионах в этот день начинается жатва. В других районах устраивают народные гуляния, которые могут продолжаться до трех дней.
Если пчелы ведут себя агрессивно, то скоро наступит засуха.
Строго запрещалось сегодня супругам ссориться, спорить и выяснять отношения. Не занимались тяжелым трудом, нельзя было шить заниматься другим рукоделием.
Приметы
- Лошадь, пасясь, выходит на бугор – к перемене, к теплу.
- Коли на Казанскую черница поспевает, то поспела и рожь.
- Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа.
- Если воробьи подвижны и драчливы – погода будет хорошей, солнечной.
- Дождь, начавшийся после полудня, будет лить весь день.
Источник: my-calend