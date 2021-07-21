Почему категорически нельзя пропускать вторую дозу вакцины COVID-19: открытие

Вторая доза вакцины COVID-19 вызывает мощный импульс в части иммунной системы, которая обеспечивает широкую противовирусную защиту, согласно исследованию, проведенному исследователями из Медицинской школы Стэнфордского университета.
Это открытие убедительно подтверждает мнение о том, что нельзя пропускать второй выстрел, пишет medicalxpress.com.
«Несмотря на их выдающуюся эффективность, мало что известно о том, как именно работают РНК-вакцины», - сказал Бали Пулендран, доктор философии, профессор патологии, микробиологии и иммунологии. «Итак, мы тщательно исследовали иммунный ответ, вызванный одним из них».
Исследование, опубликованное 12 июля в журнале Nature , было разработано, чтобы выяснить, какое именно действие вакцина , продаваемая Pfizer Inc., оказывает на многочисленные компоненты иммунного ответа.
Исследователи проанализировали образцы крови людей, вакцинированных вакциной. Они подсчитали антитела, измерили уровни иммунных сигнальных белков и охарактеризовали экспрессию каждого отдельного гена в геноме 242 479 отдельных иммунных клеток по типу и статусу.
«В последнее время внимание мира было приковано к вакцинам против COVID-19, особенно к новым РНК-вакцинам», - сказал Пулендран, профессор II Виолетты Л. Хортон.
Он разделяет старшее авторство исследования с Кари Надо, доктором медицины, профессором педиатрического питания, аллергии, иммунологии и астмы Фонда Наддиси и профессором педиатрии, и Пурвешем Хатри, доктором философии, доцентом биомедицинских наук. информатика и биомедицинские данные. Ведущими авторами исследования являются Прабху Аруначалам, доктор философии, старший научный сотрудник лаборатории Пулендрана; студент-медик Мадлен Скотт, доктор философии, бывшая аспирантка лаборатории Хатри; и Томас Хаган, доктор философии, бывший научный сотрудник Стэнфордской лаборатории Пулендрана, а теперь доцент Национального исследовательского центра приматов Йеркса в Атланте.
Неизведанная территория
«Это первый раз, когда вакцины РНК вводятся людям, и мы не имеем ни малейшего представления о том, как они делают то, что делают: предлагают 95% защиту от COVID-19», - сказал Пулендран.
Традиционно главной иммунологической основой для утверждения новых вакцин была их способность индуцировать нейтрализующие антитела: индивидуализированные белки, создаваемые иммунными клетками, называемыми В-клетками, которые могут связываться с вирусом и блокировать его от инфицирования клеток.
«Антитела легко измерить», - сказал Пулендран. «Но иммунная система намного сложнее этого. Сами по себе антитела не могут полностью отразить ее сложность и потенциальный диапазон защиты».
Пулендран и его коллеги оценили происходящее среди всех типов иммунных клеток, на которые влияет вакцина: их количество, уровни активации, гены, которые они экспрессируют, а также белки и метаболиты, которые они производят и секретируют при инокуляции.
Одним из ключевых компонентов иммунной системы, исследованным Пулендраном и его коллегами, были Т-клетки: ищущие и уничтожающие иммунные клетки, которые не прикрепляются к вирусным частицам, как это делают антитела, а скорее исследуют ткани организма на предмет клеток, несущих явные признаки вирусных инфекций. Найдя их, они разрывают эти клетки.
Кроме того, теперь понимается, что врожденная иммунная система, набор клеток, отвечающих за первую реакцию, имеет огромное значение. По словам Пулендрана, это шестое чувство тела, составляющие клетки которого первыми узнают о присутствии патогена. Хотя они не умеют различать отдельные патогены, они секретируют сигнальные белки «стартовой пушки», которые запускают ответ адаптивной иммунной системы - В- и Т-клетки, которые атакуют определенные виды или штаммы вирусов или бактерий. Примерно в течение недели, необходимой для того, чтобы адаптивная иммунная система активизировалась, врожденные иммунные клетки выполняют критически важную задачу сдерживания зарождающихся инфекций, поглощая или выпуская ядовитые вещества, хотя и несколько без разбора, на все, что выглядит как возбудителя к ним.
Другой тип вакцины
Вакцина Pfizer, как и вакцина, произведенная Moderna Inc., работает совершенно иначе, чем классические вакцины, состоящие из живых или мертвых патогенов, отдельных белков или углеводов, которые тренируют иммунную систему, чтобы сосредоточиться на определенном микробе и уничтожить его. Вместо этого вакцины Pfizer и Moderna содержат генетические рецепты для производства белка-шипа, который SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, использует для захвата инфицированных клеток.
В декабре 2020 года Stanford Medicine начала вакцинацию людей вакциной Pfizer. Это стимулировало желание Пулендрана составить полную табель успеваемости иммунного ответа на него.
Команда отобрала 56 здоровых добровольцев и взяла у них образцы крови в разные моменты времени до и после первого и второго уколов. Исследователи обнаружили, что первая прививка увеличивает уровни антител, специфичных для SARS-CoV-2, как и ожидалось, но не так сильно, как вторая. Второй снимок также делает то, чего не делает первый или почти не делает.
«Вторая инъекция имеет мощный положительный эффект, который намного превосходит эффект первой инъекции», - сказал Пулендран. «Он стимулировал многократное повышение уровня антител, потрясающий Т-клеточный ответ, который отсутствовал после первого укола, и поразительно усиленный врожденный иммунный ответ ».
Неожиданно, сказал Пулендран, вакцина - особенно вторая доза - вызвала массовую мобилизацию недавно обнаруженной группы клеток первого ответа, которые обычно малочисленны и находятся в состоянии покоя.
Впервые выявленные в ходе недавнего исследования вакцины, проведенного Пулендраном, эти клетки - небольшая подгруппа обычно обильных клеток, называемых моноцитами, которые экспрессируют высокие уровни противовирусных генов - практически не сдвигаются с места в ответ на фактическую инфекцию COVID-19. Но вакцина Pfizer спровоцировала их.
Эта особая группа моноцитов, которые являются частью врожденного музея, до вакцинации составляла всего 0,01% от всех циркулирующих клеток крови. Но после второй вакцины Pfizer их количество увеличилось в 100 раз и составляет 1% всех клеток крови. Вдобавок их расположение стало менее воспалительным, но более сильным противовирусным. По словам Пулендрана, они обладают уникальной способностью обеспечивать широкую защиту от различных вирусных инфекций.
«Необычайное увеличение частоты этих клеток всего через день после бустерной иммунизации вызывает удивление», - сказал Пулендран. «Не исключено, что эти клетки смогут сдерживать не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы».