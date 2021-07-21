Как общаются родители с детьми, когда в семье мало денег: необычное исследование

Три десятилетия назад исследователи развития ребенка обнаружили, что дети с низким доходом слышали дома на десятки миллионов слов меньше, чем их более обеспеченные сверстники к тому времени, когда они доходили до детского сада. Этот «словесный разрыв» был и продолжает быть связан с социально-экономическим неравенством в успеваемости.
В то время как недостаток воспитания долгое время считался причиной разрыва в словах, новое исследование Калифорнийского университета в Беркли затрагивает экономический контекст, в котором происходит воспитание детей, иными словами, разрыв в благосостоянии, пишет medicalxpress.com.
Результаты, опубликованные в этом месяце в журнале Developmental Science , являются первым доказательством того, что родители могут меньше разговаривать со своими детьми, когда испытывают финансовую нехватку.
«Мы интересовались, что происходит, когда родители думают или испытывают финансовые затруднения, и нашли доказательства того, что такое напряжение может подавлять их речь детям», - сказал старший автор исследования Махеш Сринивасан, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли.
«Наши результаты показывают, что обучения родителей может быть недостаточно для устранения разрыва в академической успеваемости без решения более широкой проблемы неравенства доходов», - добавил Сринивасан.
Предварительные результаты исследования подтверждают пользу для развития и образования таких правительственных программ по сокращению бедности, как налоговый кредит на детей Федерального плана спасения США и другие дополнительные денежные выплаты нуждающимся семьям.
«Существующие меры по устранению разрыва в словах часто сосредоточены на улучшении родительских навыков», - сказал Сринивасан. «Но наши результаты показывают, что освобождение родителей от их финансового бремени, например посредством прямых денежных переводов, также может существенно изменить способы их взаимодействия со своими детьми».
Как они проводили исследование
В первом эксперименте исследователи стремились наблюдать, как родители будут взаимодействовать со своими детьми (в данном случае с 3-летними) после того, как родителей попросили описать времена, когда они недавно испытывали дефицит. Вместо этого контрольную группу родителей попросили описать другие недавние действия.
Из 84 родителей, участвовавших в исследовании, те из экспериментальной группы, которые описали свой опыт финансового дефицита, меньше говорили со своими 3-летними детьми во время лабораторных наблюдений, чем родители, которые размышляли о других формах дефицита (например, о недостатке фруктов) или родители, которых не просили вспомнить опыт нехватки ресурсов.
Во втором эксперименте использовались существующие данные, собранные с помощью технологии LENA, крохотных «разговорных шагомеров», которые носили дети, которые записывают их разговоры и подсчитывают слова, которые они слышат и говорят.
Как и предсказывали исследователи, анализ показал, что родители реже общаются со своими детьми в конце месяца - время, которое обычно совпадает с дефицитом денег, поскольку родители ждут зарплаты или других источников дохода.
«Поскольку у нас были записи от одних и тех же родителей в разное время месяца, мы могли по существу использовать родителей как свой собственный контроль», - сказала ведущий автор исследования Моника Элвуд-Лоу, доктор философии. студент факультета психологии Калифорнийского университета в Беркли. «Это позволило нам действительно точно определить различия в их речевых образах, когда они с большей или меньшей вероятностью испытывали финансовое напряжение, независимо от каких-либо их личных характеристик».
Термин «словесный разрыв» был придуман в начале 1990-х, когда исследователи из Канзасского университета Бетти Харт и Тодд Рисли отслеживали словесные взаимодействия в домах 42 семей, чтобы изучить раннее языковое развитие в первые три года жизни детей.
Каждый день исследователи записывали час разговора в каждом доме, а затем подсчитывали все слова, которые дети слышали во время записи.
Результаты были подробно описаны в их книге 1995 г. «Значимые различия в повседневном опыте американских детей» и в последующей статье 2003 г. «Ранняя катастрофа: разрыв в 30 миллионов слов к возрасту 3».
Хотя некоторые ставят под сомнение методологию Харта и Рисли, их основной вывод повторялся много раз, вызывая призывы к поиску подходов к сокращению неравенства. Введите Шринивасана и его исследовательскую группу:
«Нас поразило то, чего не хватало в разговоре о словесном пробеле, так это возможность того, что бедность и многие связанные с ней тяжелые переживания сами по себе могут повлиять на речь родителей», - сказал Сринивасан.
По его словам, предварительные результаты подтверждают гипотезу исследователей, но также призывают к более глубокому изучению взаимосвязи между денежными заботами и словесным взаимодействием родителей со своими детьми.
«Это исследование не означает, что дети, чьи родители испытывают финансовые трудности, обречены на меньший словарный запас», - сказала Эллвуд-Лоу. «Вывод здесь заключается в том, что важно убедиться, что у родителей есть ресурсы, необходимые для воспитания детей».
"Если вы беспокоитесь о том, чтобы сегодня вечером положить еду на стол, или собрать деньги на счет за медицинское обслуживание, или выяснить, куда записать вашего ребенка в школу сейчас, когда вас выселили из вашего района, у вас будет меньше шансов рассказать об этом цвет неба для вашего ребенка, когда вы вместе едете в автобусе », - говорится в исследовании.