Почему люди видят инопланетян и НЛО: уникальные открытия ученых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему люди видят инопланетян и НЛО: уникальные открытия ученых

4:30:197/21/2021Фото: pxfuel.com
0

Два организма лазурного цвета стояли по обе стороны от линзы. У каждого был по одному огромному овальному глазу, расположенному вертикально, рассказывает один из участников эксперимента.

нло, человек
Истории о похищениях инопланетянами и встречи с НЛО могут быть результатом не более чем «осознанных сновидений»

Истории о похищениях инопланетянами и встречи с НЛО могут быть результатом не более чем «осознанных сновидений», - предполагает новое исследование, пишет dailymail.co.uk.

Сто четырнадцать из 152 взрослых, которые были проанализированы российским центром фазовых исследований (PRC), сказали, что у них была встреча с инопланетянином и НЛО (AUE) после одной или нескольких попыток осознанных снов (LDs).

Из этих 114 человек 61 процент заявили, что «столкнулись с инопланетными существами, а 28 процентов - с НЛО».

«Что касается успешных случаев, 20% были близки к реальности с точки зрения отсутствия парадоксальных сновидческих событий», - пишут авторы исследования.

«AUE можно подражать произвольно, и они могут восприниматься как очень близкие к реальности. Теоретически случайные люди могут спонтанно столкнуться с AUE во время быстрого сна и спутать происходящее с реальностью».

4% респондентов заявили, что пришельцы «невидимы», а 19% заявили, что они «выглядели как обычные люди».

39% респондентов заявили, что визуальный контакт с «инопланетянами» имел место, в то время как 26% ​​из тех, кто имел LD, смогли «поговорить» с инопланетянами, но не имели с ними физического контакта.

12% говорили с инопланетянами и физически взаимодействовали с ними.

10% сказали, что в какой-то момент находились внутри НЛО, а три процента летали на НЛО.

Исследователи проинструктировали сновидцев «находить или вызывать инопланетян или НЛО» в соответствии с исследованием и запоминать события, независимо от того, произошло ли взаимодействие.

Некоторым из респондентов приснились исключительно подробные сны, в том числе одна женщина, рассказывающая исследователям 18 февраля 2019 года, что ей приснились "маленькие человечки с гладкой кожей синего цвета, человеческого роста, с нестандартными большими головами и огромными выпученными глазами черного цвета".

Другой участник, мужчина, сказал, что хочет слышать инопланетян, и «почти сразу же я начал слышать их неестественное ворчание».

«Два организма лазурного цвета стояли по обе стороны от линзы. У каждого был по одному огромному овальному глазу, расположенному вертикально. У них не было конечностей; это были всего лишь пульсирующие тела, которые левитировали на 5 см над полом. Оба инопланетянина смотрели на меня, продолжая издавать звуки, которые я слышал даже за дверью. Через 8-10 секунд от тела одного из них до меня дошло множество тонких щупалец».

Осознанные сны довольно распространены в обществе, что может помочь объяснить, почему так много людей считают, что они были похищены НЛО.

Согласно анализу Sleep Foundation, проведенному в октябре 2020 года, примерно 55 % взрослых видели один осознанный сон в своей жизни, в то время как 23 % людей видят его раз в месяц.

24% группы говорят, что они «испытали страх или <сонный паралич>».

В интервью LiveScience главный исследователь и основатель КНР Майкл Радуга сказал, что эти люди могут быть микрокосмом людей, которые считают, что они действительно были похищены инопланетянами.

«Похищения настоящие» для этих людей, - сказала Радуга новостному агентству, - «Они просто не знают, как это объяснить».

Исследование было опубликовано в Международном журнале исследований сновидений.

Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Максакова в купальнике поразила поклонников
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
НЛОинопланетянеосознанные сны
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы видели инопланетян?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему люди видят инопланетян и НЛО: уникальные открытия ученых
4:30:19 7/21/2021
Почему люди видят инопланетян и НЛО: уникальные открытия ученых
Чудесные картинки и душевные слова на 21 июля День Казанской Летней иконы Божией Матери
4:00:59 7/21/2021
Чудесные картинки и душевные слова на 21 июля День Казанской Летней иконы Божией Матери
Женский гнев приводит в ужас всех - почему?
3:30:12 7/21/2021
Женский гнев приводит в ужас всех - почему?
Почему категорически нельзя пропускать вторую дозу вакцины COVID-19: открытие
3:00:57 7/21/2021
Почему категорически нельзя пропускать вторую дозу вакцины COVID-19: открытие
Сестра наделяет вас уникальнейшем свойством, доказали ученые
2:30:27 7/21/2021
Сестра наделяет вас уникальнейшем свойством, доказали ученые
Диабет 2 типа: четыре симптома во рту сигнализируют о высоком сахаре
2:00:30 7/21/2021
Диабет 2 типа: четыре симптома во рту сигнализируют о высоком сахаре
Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?
1:30:51 7/21/2021
Кто такой целитель Пантелеимон? Почему его почитают на Руси?
Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
1:00:53 7/21/2021
Дни Ат-Ташрик – 2021: как мусульмане проводят 3 дня после праздника жертвоприношения
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
12:30:54 7/21/2021
Лунный календарь на октябрь 2021 года: даты новолуния и полнолуния
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные
11:20:55 7/20/2021
Запрещенные виды работ по луне на этой неделе с 21 по 27 июля: Опасно делать пересадки, делить корни и размножать луковичные