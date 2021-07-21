Почему люди видят инопланетян и НЛО: уникальные открытия ученых

Истории о похищениях инопланетянами и встречи с НЛО могут быть результатом не более чем «осознанных сновидений», - предполагает новое исследование, пишет dailymail.co.uk.
Сто четырнадцать из 152 взрослых, которые были проанализированы российским центром фазовых исследований (PRC), сказали, что у них была встреча с инопланетянином и НЛО (AUE) после одной или нескольких попыток осознанных снов (LDs).
Из этих 114 человек 61 процент заявили, что «столкнулись с инопланетными существами, а 28 процентов - с НЛО».
«Что касается успешных случаев, 20% были близки к реальности с точки зрения отсутствия парадоксальных сновидческих событий», - пишут авторы исследования.
«AUE можно подражать произвольно, и они могут восприниматься как очень близкие к реальности. Теоретически случайные люди могут спонтанно столкнуться с AUE во время быстрого сна и спутать происходящее с реальностью».
4% респондентов заявили, что пришельцы «невидимы», а 19% заявили, что они «выглядели как обычные люди».
39% респондентов заявили, что визуальный контакт с «инопланетянами» имел место, в то время как 26% из тех, кто имел LD, смогли «поговорить» с инопланетянами, но не имели с ними физического контакта.
12% говорили с инопланетянами и физически взаимодействовали с ними.
10% сказали, что в какой-то момент находились внутри НЛО, а три процента летали на НЛО.
Исследователи проинструктировали сновидцев «находить или вызывать инопланетян или НЛО» в соответствии с исследованием и запоминать события, независимо от того, произошло ли взаимодействие.
Некоторым из респондентов приснились исключительно подробные сны, в том числе одна женщина, рассказывающая исследователям 18 февраля 2019 года, что ей приснились "маленькие человечки с гладкой кожей синего цвета, человеческого роста, с нестандартными большими головами и огромными выпученными глазами черного цвета".
Другой участник, мужчина, сказал, что хочет слышать инопланетян, и «почти сразу же я начал слышать их неестественное ворчание».
«Два организма лазурного цвета стояли по обе стороны от линзы. У каждого был по одному огромному овальному глазу, расположенному вертикально. У них не было конечностей; это были всего лишь пульсирующие тела, которые левитировали на 5 см над полом. Оба инопланетянина смотрели на меня, продолжая издавать звуки, которые я слышал даже за дверью. Через 8-10 секунд от тела одного из них до меня дошло множество тонких щупалец».
Осознанные сны довольно распространены в обществе, что может помочь объяснить, почему так много людей считают, что они были похищены НЛО.
Согласно анализу Sleep Foundation, проведенному в октябре 2020 года, примерно 55 % взрослых видели один осознанный сон в своей жизни, в то время как 23 % людей видят его раз в месяц.
24% группы говорят, что они «испытали страх или <сонный паралич>».
В интервью LiveScience главный исследователь и основатель КНР Майкл Радуга сказал, что эти люди могут быть микрокосмом людей, которые считают, что они действительно были похищены инопланетянами.
«Похищения настоящие» для этих людей, - сказала Радуга новостному агентству, - «Они просто не знают, как это объяснить».
Исследование было опубликовано в Международном журнале исследований сновидений.