Когда поливать растения: почему никогда нельзя поливать сад и огород в жару
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Когда поливать растения: почему никогда нельзя поливать сад и огород в жару

6:00:067/21/2021Фото: pixabay.com
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Лучше всего поливать сад ранним вечером, когда погода жаркая и свежая.

лейка, вода, зелень
Полив необходим для поддержания здорового зеленого сада

Полив растений в саду - одна из важнейших задач для любого домовладельца или садовода, особенно во время сильной жары. Но очень важно выбрать подходящее время для того, чтобы напоить растения или цветы. Когда лучше всего поливать сад? Вот почему никогда не следует делать это в жаркую погоду.

Полив необходим для поддержания здорового зеленого сада, но вы должны найти правильный баланс между недостаточным поливом и отсутствием чрезмерного полива. Вдобавок ко всему, вы также должны выбрать лучшее время дня, чтобы напоить растения, пишет express.co.uk.

Всем растениям нужно много воды, чтобы они нормально росли.

Во время жары ваш сад может стать вашим идеальным оазисом для отдыха и, возможно, даже местом для принятия солнечных ванн.

Но хотя теплые температуры идеально подходят для загара, они могут нанести вред вашим растениям.

Обильное полив растений поможет им выжить в жару и позволит продолжаться обычным химическим реакциям, обеспечивая энергию для роста.

Без достаточного количества воды ваши растения отключат устьица и прекратится фотосинтез, предупредил доцент ботаники Университета Рединга Аластер Калхэм.

Впоследствии они начнут увядать и могут даже умереть, если вы сразу не дадите им выпить.

В этом случае лучше всего полить растения как можно скорее.

Но в более общем плане вам следует избегать полива растений на полуденном солнце.

Когда поливать растения

Лучше всего поливать сад ранним вечером, когда погода жаркая и свежая.

Это дает растениям достаточно времени для высыхания, но позволяет немного усвоить их в течение ночи.

Если вы предпочитаете поливать утром, вам придется вставать до восхода солнца.

В любом случае вам следует избегать полива в жаркую погоду, так как это совершенно неэффективно.

«Все согласны с тем, что растения не следует поливать на ярком солнце», - написал Калхэм для The Conversation.

"Представление о том, что влажные листья в солнечные дни вызывают ожоги у растений, было опровергнуто почти 10 лет назад. Но нет никаких сомнений в том, что полив на ярком солнце неэффективен с точки зрения использования воды - большая его часть испарится, прежде чем попадет в почву.

«В нынешнюю жаркую и ветреную погоду, вероятно, лучше всего поливать ранним вечером. Это дает растениям достаточно времени для высыхания, но все же существует вероятность того, что корни поглотят воду в течение ночи.

«А если вы хотите поливать утром, начинайте очень рано - до того, как светит солнце».

Перед тем, как закончить полив, убедитесь, что все слои почвы влажные.

Также лучше время от времени поливать растения хорошим, а не более частым и легким поливом.

Легкий полив сада сделает растения более подверженными засухе.

Как правило, если ваши растения вянут, у них есть хороший запас воды - так что продолжайте!

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