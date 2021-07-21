Сильный геоудар в магнитосфере Земли 21 июля 2021: Почему нежданная магнитная буря опасна для метеопатов
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Сильный геоудар в магнитосфере Земли 21 июля 2021: Почему нежданная магнитная буря опасна для метеопатов

5:45:127/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Изменить космическую погоду человеку не под силу. Если вести здоровый образ жизни, то магнитная буря будет не страшна.

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Солнце - активная звезда, на поверхности которой ежедневно происходят вспышки. В космос в результате вспышки отправляется огромное количество энергии. Потоки заряженных частиц плазмы с поверхности светила получили название солнечного ветра. Если солнечный ветер попадает в атмосферу Земли, то под его мощным напором магнитосфера планеты деформируется. В магнитном поле Земли происходят хаотические изменения электрических характеристик. Это и есть магнитная буря.

Магнитная буря оказывает достаточно сильное влияние на самочувствие людей. Особенно страдают от переменчивой космической погоды люди, имеющие хронические заболевания сердца и сосудов, психические расстройства, болезни головного мозга и нервной системы, страдающие ожирением, приступами астмы. Это объясняется тем, что магнитную бурю организм человека воспринимает как стресс. Приспособится мгновенно к изменяющимся внешним условиям организм человека просто не успевает. Отсюда и плохое самочувствие, головная и сердечные боли, обострения психических заболеваний.

Изменить космическую погоду человеку не под силу. Чтобы избежать негативного влияния магнитной бури на здоровье, метеозависимые люди могут выполнять профилактические мероприятия по укреплению здоровья. Если вести здоровый образ жизни, то магнитная буря будет не страшна.

Небольшие возмущения магнитного поля Земли наблюдаются 21 июля с начала суток до 6 часов утра и с полудня до 18 часов вечера. Сила колебаний будет равна 2 балла. С 6 часов утра до полудня в магнитосфере Земли не будет никаких заметных возмущений - полный “штиль”. Казалось бы, что ничего неожиданного космос землянам не готовит. Но в 18 часов сильный геоудар всколыхнет магнитное поле планеты. Сила колебаний равна 4 баллам, это малая геомагнитная буря, согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По прогнозам специалистов ближайшая мощная магнитная буря ожидается на Земле 15 августа. Сила колебаний в магнитном поле ожидается равной 5 баллов в течение суток. Ученые предупреждают, что прогнозы магнитных бурь очень приблизительны, процессы на поверхности звезды очень сложно предсказать.

Как вести себя метеопатам во время магнитных бурь?
- Максимально снизить физическую активность, больше отдыхать.
- Не перегружать желудок и печень вредной пищей, больше пить воды, исключить алкоголь, курение.
- Берегите психику. Не скандальте, не злитесь. Старайтесь в каждом человеке видеть хорошее. С оптимизмом относитесь к жизни.
- Больше бывайте на свежем воздухе, ходите пешком, проветривайте комнаты, где вы спите.
- Закаливайте организм, принимайте душ, обливайтесь водой, принимайте воздушные ванны.

Как переносят магнитную бурю наши читатели:
Анна Сергеевна, 54 года:
- Очень сильно устаю. Мучает бессоница, плохо сплю, просыпаюсь ночью, снятся кошмары. Тревога в душе. Волнуюсь и переживаю из-за пустяков.
Виктория Владимировна, 58 лет:
- Постоянные боли в сердце. Давление скачет. Судороги ног ночью. Болит голова и кружится, иногда боюсь, что потеряю сознание.
Татьяна Алексеевна, 49 лет:
- Настроение ужасное, ничего не хочу, все люди раздражают и злят. Постоянная усталость и слабость. Головная боль до мигрени. Прихожу домой и ложусь, ничего не могу делать.

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