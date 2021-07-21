Диабет 2 типа: четыре симптома во рту сигнализируют о высоком сахаре

Диабет 2 типа вызывает повышение уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может повлиять на глаза, кожу, ноги и рот. Какие четыре менее известных симптома высокого уровня сахара в крови обнаруживаются во рту?
Диабет 2 типа - это хроническое заболевание, при котором организм не производит достаточно инсулина или не использует его должным образом. Инсулин - это гормон, который позволяет сахару проникать в клетки организма, где он затем используется для получения энергии. Когда организм не вырабатывает достаточно инсулина или не использует его должным образом, в кровотоке накапливается сахар, что приводит к высокому уровню сахара в крови. Известно, что это состояние сказывается на всем организме, но оно также может увеличить риск стоматологических заболеваний и других симптомов, которые проявляются во рту, пишет express.co.uk.
В исследовании, опубликованном в журнале «Медицина», изучались особенности языка, связанные с диабетом 2 типа.
В исследовании отмечается: «У большинства пациентов с диабетом обнаруживаются оральные проявления, заболевания пародонта, жжение во рту, дисфункция слюнных желез, географический язык и кандидоз. У пациентов также легко наблюдались изменения со стороны рта, особенно язык с налетом. Мех на языке представляет собой задержку отслоившихся клеток слизистой оболочки, мусора и размножение микроорганизмов, особенно на поверхности языка. Что касается толщины меха, доля густого меха в группе диабета 2 типа была значительно выше, чем в контрольной группе. Наше предыдущее исследование показало, что 47,1% пациентов с диабетом 2 типа имели густой мех.
Согласно теории традиционной китайской медицины, мех на языке связан с органами Ян, особенно с пищеварительной системой. Густой мех обычно сопровождается узорами мокроты и застоя крови.
Исследование также показало, что люди с диабетом 2 типа имеют более высокий риск появления толстого или желтого «меха» на языке, а также языков с синим оттенком.
Исследователи отмечают, что оценка языков - это традиционная китайская практика диагностики диабета 2 типа.
«Повышенный уровень сахара в крови может увеличить риск гингивита, пародонтоза и воспалений во рту», - сказала Доун Тернер, инструктор по диабету в больнице North-Western Medicine Delnor.
Она добавила: «Любые язвы во рту заживают медленно».
Жжение во рту или языке может быть признаком диабета, сообщил медицинский сайт Cleveland Clinic.
Он добавил, что это может быть вызвано молочницей - грибковой инфекцией рта и языка.
Высокий уровень сахара в крови во рту и слюна создают идеальную среду для роста грибка.
«Люди с диабетом сталкиваются с более высоким, чем обычно, риском проблем со здоровьем полости рта», - говорится на сайте здоровья.
«Если уровень сахара в крови плохо контролируется, более вероятно, что возникнут проблемы со здоровьем полости рта».
Способы помощи включают:
Часто пить воду
Сосание кубиков льда
Избегайте алкоголя, кофеина и табака
Ограничьте потребление соли и сахара
Использование увлажнителя воздуха в спальне, когда вы спите
Прием безрецептурных заменителей слюны
Жевание жевательной резинки без сахара или сосание леденцов без сахара
Использование безрецептурных зубных паст, ополаскивателей и мятных конфет