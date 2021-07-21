Каждому россиянину пообещали по 10 000 рублей в месяц

Во вторник 20 июля Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду» сообщил, что планирует предложить в Госдуму законопроект, по которому все члены семьи, в которой есть дети, будут получать по 10 тысяч рублей.
- Законопроект о справедливой базовом доходе (СБД) мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем, — это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети, — заявил председатель партии «РИА Новости».
Если женщина одна воспитывает ребенка, на их семью будет полагаться 20 тысяч рублей, а семья из двух взрослых и троих детей должна будет получить 50 тысяч рублей в месяц.
По подсчетам, которые провели в партии, на выполнение данного решения потребуется в год около 7,5 триллионов рублей. На следующем этапе после семей с детьми будут обеспечены пенсионеры, а впоследствии и все граждане России.