Накануне аномальной жары могут пойти дожди 21 июля в Бердске

Метеорологическая обстановка на 21 июля в Бердске от МЧС:
Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +10, +15 °С, днем +23, +28 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 23-27.07 местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше.
Народный праздник Казанская летняя (Прокопьев день) отмечается 21 июля 2021 года (дата по старому стилю – 8 июля).
Традиции и обрядыВ некоторых областях на Казанскую летнюю не принято работать. Гуляния в честь праздника нередко продолжаются два-три дня.
В других районах 21 июля по традиции начинается жатва. Люди начинают работать до рассвета. Сначала служат молебен святому Прокопию и только после этого отправляются в поле. Берут с собой хлеб, соль и вареные яйца. Прерываются от работы только после того, как готово 9 связок. Первый сноп считается самым важным. Его хранят в доме в углу у икон (или в сарае), а осенью им выгоняют насекомых.