Ученые выявили эффективность экстракта полыни против коронавируса

Журнал Scientific Reports опубликовал лабораторные исследования ученых которые испытали вещество артемизинин и его действие на коронавирус. Артемизинин — биоактивное соединение, присутствующее в растении Artemisia annua, или полынь однолетняя, в настоящее время используется для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций.
Отметим, что несмотря на то, что в мире продолжается вакцинация от коронавируса, лекарство от него еще не найдено. Поэтому ученые решили проверить на человеческих клетках различных линий эффективность артемизинина и его производных — артесуната и артеметера, а также простого экстракта Artemisia annua против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
Результаты показали, что все четыре соединения весьма успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Наиболее эффективным оказался артесунат, за ним следуют артеметер, экстракт Artemisia annua и, наконец, артемизинин. Однако ученые отмечают, что соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.
Тем не менее, это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения COVID-19 на основе производных артемизинина.