Начальника ГИБДД по Ставропольскому краю задержали из-за дома с золотыми унитазами
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Начальника ГИБДД по Ставропольскому краю задержали из-за дома с золотыми унитазами

9:11:037/21/2021Фото: pexels
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Вместе с ним под следствие попали 35 его сотрудников.

Начальника ГИБДД задержали по подозрению в совершении нескольких происшествий

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что в Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД по региону. Задержаны также его подчиненные. Всех подозревают в создании преступного сообщества.

- Спецоперация ГУСБ МВД (Главное управление собственной безопасности - ИФ) и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников, - написал парламентарий в своем телеграм-канале во вторник.

Им инкриминируется получение взяток, злоупотребление и превышение должностных полномочий и многое другое.

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