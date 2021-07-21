Начальника ГИБДД по Ставропольскому краю задержали из-за дома с золотыми унитазами

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что в Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД по региону. Задержаны также его подчиненные. Всех подозревают в создании преступного сообщества.
- Спецоперация ГУСБ МВД (Главное управление собственной безопасности - ИФ) и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников, - написал парламентарий в своем телеграм-канале во вторник.
Им инкриминируется получение взяток, злоупотребление и превышение должностных полномочий и многое другое.