Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео
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Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео

11:24:047/21/2021,Алина БуроваФото: Из Telegram Александра Хинштейна
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере. По неофициальным данным уже задержаны 30 человек.

Интернет-пользователи в шутку говорят, что такому убранству особняка правоохранителя позавидовала бы даже сама Екатерина II

Главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции 20 июля 2021.

"Скромное жилище" с золотым унитазом

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в доме начальника главного управления присутствуют предметы роскоши. Фотографии с особняка Сафонова опубликовал в своем Telegram депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

- Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе, - подписал снимки депутат с сарказмом.

Кроме того, депутат сообщил в своем Telegram-канале, что наравне с Сафоновым задержаны были еще более 30 человек.

- Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, – заявил Хинштейн.

На опубликованных снимках Хинштейном можно заметить, что Сафонов жил далеко не бедно. В его коттедже заметны такие дорогостоящие предметы как: обитая бархатом мебель, синий бильярдный стол, хрустальные люстры. В глаза бросается обилие золота и позолоты на всем. Отделкой позолоты украшены спинки кресел, лестничные перила, раковина в ванной. Но большее внимание из предметов, привлек золотой унитаз и биде. Сколько комнат в доме неизвестно, но ясно одно: что все интерьеры выглядят весьма ярко.

Фото комнат стали поводом для обсуждения пользователей социальных сетей. Народ посчитал такое убранство вычурным. По их мнению, у правоохранителя напрочь отсутствует вкус. Как говорят люди, у него есть желание "казаться", а не "быть".

Мнения людей

- У людей такого склада ума, как у данных персонажей, напрочь отсутствует понятие эстетики и красоты. Человек, который познал красоту, в огромных бабках не нуждается,- высказался о фотографиях Тимур З. в паблике "Нетипичный Ставрополь".

Тимура поддержала Эвелина П.
- Неужели эта золотая лепнина "а -ля музей" реально может нравиться, даже если денег вагоны? "Вырви глаз" просто. Никакого уюта,- написала Эвелина.

- Вот это хоромы! С золотым ёршиком. А аквадискотека есть?- съязвила Анастасия Г., сравнив жилище Сафонина с якобы особняком, который присуждали главе нашего государства.

- Больше похоже на дом цыганского барона,- отметила Нюся М.

Многие пользователи поддержали друг друга в том, что с красотой коттеджа начальника региона Ставрополя явно перебор. Однако среди комментирующих нашлись и те, кто посчитал убранство особняка весьма "неплохим".

- А мне нравится. Стиль ампир и барокко. Похоже на Петергоф в Питере. У нас половина Ставрополя такими домами застроена. Красиво, дорого и богато. На зарплату честно построены. От евроремонтов уже тошнит,- сказал Сергей Ш. иронично.

А что говорят родные главного подозреваемого?

Комментарий о "золотом дворце" предоставил и брат задержанного Андрей Сафонов. Он заявил, что дом, который так обсуждает публика, не тот, который он видел собственными глазами.

- Я не святой и в нем (Алексее Сафонове. – Прим. ред.) не уверен. Кто знает, может, и брал где-то... Он не делился, не говорил. Просто, знаете, судя по тому, что он никогда... не то что не отказывал, но всегда предупреждал: "Пьяным за рулем не езди. Я никогда не помогу, не отмажу, даже за деньги", – приводит РЕН ТВ слова родственника.

Уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере.

- Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.
В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей,- указали на официальном сайте сотрудники СК РФ.

По местам расположения других подозреваемых было проведено 80 обысков. Уже известно, что изъяты крупные суммы денежных средств, автомобили.

- Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу,- заявили в следственном комитете России.

Расследование уголовного дела продолжится. Детали дальнейших проверок Сафонова будут сообщены дополнительно. Тем временем, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Спальня в особняке Сафонова в Ставропольском крае

Необычный бильярдный стол синего цвета

Привлекающий внимание золотой унитаз

Позолотой украшены и лестничные перила

Гардеробная правоохранителя и его жены

В доме имеется и собственный спортивный зал

Так украшены потолки

Ворота коттеджа

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