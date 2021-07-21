Можно ли работать на огороде 21 июля на Казанскую Летнюю?

Празднование иконы Казанской Богородицы не является великим или двунадесятым праздником, однако эта икона является одной из самых распространенных и любимых в народе, она есть почти в каждом доме у верующих людей.
Сегодня, первый в году праздник, посвященный этой чудотворной иконе. Называют его в народе Казанская летняя.
Утро верующие встречают в храмах, где обязательно служится праздничное богослужение, а в храмах, названных в честь именно этой иконы, осуществляется крестный ход. Миряне молятся о своих проблемах - Богородица отзывается на все искренние мольбы.
Тяжело работать в этот день запрещалось, особенно женщинам. Но начиналась в этот день самая горячая жатва. Второе название праздника - Зажинки. женщины жали первый сноп и ставили его в красном углу дома. После Покрова сноп обмолачивали и зерно освящали в храме, а на следующий год освященное зерно смешивали с посевным материалом и вновь засевали поля.
В огородах работать сегодня было благоприятно, особенно пропалывать сорняки. Чистый огород сегодня обещал, что он надолго таким и останется. Мужчины занимались подготовкой погребов к зиме и приему зерна и урожаев.
Запреты на Казанскую летнюю
Строго запрещалось сегодня стирать белье, заниматься рукоделием и тяжелой работой.
Ни в коем случае сегодня супруги сегодня не ругались, не спорили друг с другом и не высказывали взаимные обиды. Нельзя было ревновать друг друга.
Не принимались ни за какие новые дела и не решали сегодня никаких денежных вопросов. Можно было составлять планы на будущее, но не приниматься за них.
Сегодня в 2021 году постный день, а значит нельзя есть продукты животного происхождения.