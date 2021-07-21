Путин поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем

Вчера, 20 июля, президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину. Глава государства отметил в своем обращении, что своим творчество она обогатила традиции отечественной драматической школы. Отметим, что поздравительное послание появилось на сайте Кремля.
- Блистательная актриса, вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы. Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре, - говорится в сообщении.