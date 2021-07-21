Пациентка умерла в очереди в регистратуру поликлиники №2 Бердска

Сегодня утром, 21 июля, в поликлинике №2 ЦГБ Бердска произошла трагедия. Там прямо в регистратуре скончалась пациентка. По данным источник "Курьер. Среда. Бердск", умершая - главный бухгалтер компании "Мастер и К" Бердска. По данным источника редакции, бердчанка находилась в очереди в регистратуру.
напомним, совсем недавно пациент с температурой в поликлинике №2 распылил перцовый баллончик. Действие происходило в очереди к терапевту. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", люди выбегали на улицу с отеками и красными глазами в слезах. Одному пациенту сожгло глаза. Полиция инициировала по данному факту проверку.