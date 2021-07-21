Дырявую рампу скейтеров обнесли красной лентой в горпарке Бердска

Рампу для скейтбординга огородили в Бердске, после выпуска истории про 17-летнего скейтера Данила. Парень успел пострадать от неисправной рампы, когда выполнял очередной трюк. Он приземлился колесом скейта в одну из дыр на площадке, от чего упал на асфальт.
Вчера, 20 июля, “Курьер. Среда. Бердск” решила выяснить у начальника ОДМ Бердска Владислава Дубровского, когда сделают обещанный ремонт рампы, на что он назвал срок начала работ.
- С понедельника начинаются ремонтные работы, - ответил Дубровский 20 июля редакции.
Таким образом, ремонт должен начаться 26 июля.
Сегодня, 21 июля рампу огородили лентой. Но для велосипедистов и скейтеров это не проблема- они продолжают кататься на опасном объекте.