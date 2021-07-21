Запрещено ли ходить на кладбище 21 июня в церковный праздник иконы Казанской Божьей матери?

Сегодня, 21 июля, отмечается день явления иконы Казанской Богородицы. Еще одно почитание данной иконы отмечается 4 ноября и связано оно с той помощью и защитой России, которую оказала эта икона народным ополченцам против врага.
Почитание икон не относится к великим или двунадесятым праздникам и особых запретов в этот день не существует, по крайней мере, прописанных в Библии, однако люди всегда стараются такой праздник провести в светлом и добром настроении.
В народе отмечается праздник Казанская летняя или Зажинки, но и в народных традициях нет строгих запретов на проведение этого дня.
Утро православные встречают в храме - там проводятся праздничные богослужения, посвященные иконе, в некоторых храмах проводится после него крестный ход. Богородице в этот день молятся о заступничестве и помощи с самыми разными просьбами.
По окончании богослужения, можно задержаться в храме и помянуть своих умерших родных и близких. Поставить свечу за упокой, почитать молитвы. Можно подать записки с именами умерших, чтобы батюшка во время следующей молитвы помянул их во время богослужения.
Посещение кладбища в этот день не запрещено - вы можете посетить могилы родных и близких. Запрещено на кладбище приносить угощения и другую еду, а также алкоголь. Следование языческим традициям может добавить греха не только вашей душе, но и душам ваших усопших.
Поминальный стол, если есть такая необходимость, можно накрыть дома и собраться вместе с родными для общих поминок. Сегодня, 21 июля 2021 года - постный день, а потому нельзя готовить блюда их животных продуктов.