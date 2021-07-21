В Новосибирске сделают 15 фан-зон к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году
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В Новосибирске сделают 15 фан-зон к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году

10:25:217/21/2021Фото: pexels
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Он начнется в декабре 2022 года.

Чемпионат начнется в Новосибирске в декабре

Для болельщиков молодежного чемпионата мира по хоккею сделают 18 фан-зон в Омской и Новосибирской областях. Причем, в самом Новосибирске и будет 15. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

- Мы прорабатываем размещение фан-зон в муниципальных образованиях Новосибирской области, порядка 15 таких фан-зон мы планируем открыть в домах культуры у наших коллег из муниципальных образований. Много качественного и современного оборудования было поставлено туда по нацпроекту «Культура», поэтому это мероприятие можно на очень высоком уровне организовать для наших сельчан, — сказал он.

Так, две фан-зоны расположат возле ледового дворца и на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Также в качестве третьего места для фан-зоны рассматривается ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого.

Отметим, что чемпионат проведут в декабре 2022-го и январе 2023 года в Новосибирске и Омске.

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