Новосибирский ученый первым прошел ревакцинацию "ЭпиВак Короной"
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Новосибирский ученый первым прошел ревакцинацию "ЭпиВак Короной"

10:49:377/21/2021Фото: Роспотребнадзор
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Марк Карафинка рассказал о побочных эффектах, которые были у него после повторной прививки.

Ученый привился ЭпиВакКороной
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ученый из Новосибирска и основатель «Центра Сирена» Марк Карафинка решил пройти ревакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор». Он являлся членом экспериментальной группы добровольцев, в которую входят люди старше 60 лет. Первую прививку он сделал полгода назад. Он заявил, что не сомневается в эффекте новосибирского препарата.

- Сегодня я был в «Векторе». Увидел толпу людей. оказалось, что это члены семей сотрудников центра приехали прививаться. Следом привезли автобус с сотрудниками МЧС. Известно, что члены правительства РФ, Госдумы, Роспотребнадзора привились нашей вакциной, - рассказал он изданию Аиф.

Также он отметил, что единственный побочный эффект, который у него был – немного чесалась рука после прививки.

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