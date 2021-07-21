Новосибирский ученый первым прошел ревакцинацию "ЭпиВак Короной"

Ученый из Новосибирска и основатель «Центра Сирена» Марк Карафинка решил пройти ревакцинацию от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор». Он являлся членом экспериментальной группы добровольцев, в которую входят люди старше 60 лет. Первую прививку он сделал полгода назад. Он заявил, что не сомневается в эффекте новосибирского препарата.
- Сегодня я был в «Векторе». Увидел толпу людей. оказалось, что это члены семей сотрудников центра приехали прививаться. Следом привезли автобус с сотрудниками МЧС. Известно, что члены правительства РФ, Госдумы, Роспотребнадзора привились нашей вакциной, - рассказал он изданию Аиф.
Также он отметил, что единственный побочный эффект, который у него был – немного чесалась рука после прививки.