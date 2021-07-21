Казанская летняя: Три самых категорических запрета на праздник иконы Казанской Божьей матери
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Казанская летняя: Три самых категорических запрета на праздник иконы Казанской Божьей матери

12:20:437/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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Довольно часто женщины и девушки, которые были одиноки, сегодня совершали главную ошибку - привычные им молитвы нельзя было произносить именно с такой просьбой.

храм
В храмах, построенных в честь Казанской иконы, сегодня пройдут крестные ходы

Празднование чудотворной и одной из самых любимых икон на Руси - Казанской иконы Богородицы - отмечается сегодня, 21 июля 2021 года.

В народе день имеет название Казанская летняя или Зажинки. Этот праздник не относится к великим или двунадесятым, а потому не имеет церковных запретов. Однако в народе повелись свои традиции, поскольку Богородицу всегда считали покровительницей России, а особенно - женщин. Праздник считался истинно женским.

Женщинам строго запрещалось сегодня тяжело трудиться. Можно было заниматься обычными делами по дому. но нужно было исключить их них стирку белья и рукоделие. Можно было заниматься прополкой огорода - тем более, что выпалывание огорода сегодня обещало, что огород не будет интенсивно зарастать сорняками, если его прополоть сегодня весь.

У Богородицы женщины часто просили семейного счастья, а потому сегодня не разрешалось ни в коем случае ссориться супругам, выяснять отношения, упрекать друг  друга или ревновать. День полагалось прожить мирно и в любви.

Довольно часто женщины и девушки, которые были одиноки, сегодня совершали главную ошибку - в молитвах они часто просили счастья и любви с конкретным человеком - например тем, кто им нравился или в кого они были влюблены. А это предполагало вмешательство в чужую судьбу. Можно было просить счастья и любви, но вообще - не указывая с кем. Считалось. что Богородица сама знает, кто женщине по судьбе положен в мужья.

Третий запрет касался денежных вопросов и новых дел. В этот день их не начинали. Можно было планировать занятия на будущее, но сегодня ничего нового делать не разрешалось. также не начинали и дальних поездок.

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