Казанская летняя: Три самых категорических запрета на праздник иконы Казанской Божьей матери

Празднование чудотворной и одной из самых любимых икон на Руси - Казанской иконы Богородицы - отмечается сегодня, 21 июля 2021 года.
В народе день имеет название Казанская летняя или Зажинки. Этот праздник не относится к великим или двунадесятым, а потому не имеет церковных запретов. Однако в народе повелись свои традиции, поскольку Богородицу всегда считали покровительницей России, а особенно - женщин. Праздник считался истинно женским.
Женщинам строго запрещалось сегодня тяжело трудиться. Можно было заниматься обычными делами по дому. но нужно было исключить их них стирку белья и рукоделие. Можно было заниматься прополкой огорода - тем более, что выпалывание огорода сегодня обещало, что огород не будет интенсивно зарастать сорняками, если его прополоть сегодня весь.
У Богородицы женщины часто просили семейного счастья, а потому сегодня не разрешалось ни в коем случае ссориться супругам, выяснять отношения, упрекать друг друга или ревновать. День полагалось прожить мирно и в любви.
Довольно часто женщины и девушки, которые были одиноки, сегодня совершали главную ошибку - в молитвах они часто просили счастья и любви с конкретным человеком - например тем, кто им нравился или в кого они были влюблены. А это предполагало вмешательство в чужую судьбу. Можно было просить счастья и любви, но вообще - не указывая с кем. Считалось. что Богородица сама знает, кто женщине по судьбе положен в мужья.
Третий запрет касался денежных вопросов и новых дел. В этот день их не начинали. Можно было планировать занятия на будущее, но сегодня ничего нового делать не разрешалось. также не начинали и дальних поездок.