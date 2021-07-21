Владельцы сгоревших складов после взрыва на заправке Новосибирска подали иск к АГЗС на 9 млн рублей
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Владельцы сгоревших складов после взрыва на заправке Новосибирска подали иск к АГЗС на 9 млн рублей

11:06:087/21/2021Фото: АСТ-54
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Они требуют возмещения материального ущерба.

Взрыв произошел 14 июня

В Новосибирске Октябрьский районный суд с иском обратились собственники помещений, пострадавших от взрыва на заправке, который произошел в середине прошлого месяца. Как отмечается в пресс-службе суда, 20 июля этого года поступил иск к ООО «Сибгаз» о возмещении материального ущерба в размере более 9 млн рублей, причиненного в результате взрыва на газозаправочной станции «ЕвроГаз». Этот иск поступи от собственников сразу двух жилых помещений, в которых располагались склады.

Напомним, 14 июня на автозаправке на Гусинобродском шоссе произошел крупный взрыв – взорвался подземный резервуар с топливом. В результате взрыва пострадали 34 человека, в том числе двое детей, которые были доставлены в ожоговый центр. СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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