Еще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июля
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Еще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июля

11:05:177/21/2021Фото: pixabay
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Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 1910.

Новая статистика по коронавирусу в Бердске
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 21 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 324 жителя. Тестов взято за прошедшие сутки 388. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 1910. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2042 случая коронавирусной инфекции.

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