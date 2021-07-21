Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Стаса Пьехи

Сергей Жорин, адвокат певца Стаса Пьехи, рассказал о факте избиения сына артиста со стороны жены футбольного арбитра Владислава Безбородова.
- Не могу раскрывать подробности инцидента с сыном Стаса Пьехи. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы изучили произошедшее поподробнее, возбудили уголовное дело и привлекли виновных к ответственности. Потому что в данной ситуации всё очевидно. Безбородова сама признаёт, что действительно применила насилие по отношению к чужому ребёнку, — цитирует Жорина Sport24. - Она не пытается оправдать себя. Женщина объясняет применение насилия по отношению к ребёнку тем, что он испортил бассейн. При этом мама мальчика предлагала возместить ущерб, отремонтировать бассейн. Но Безбородова считает, что детская шалость заслуживает такого наказания для ребёнка. Она даже не пытается извиниться или оправдаться.
Отметим, что сейчас мальчику оказывается медицинская помощь. А также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.