У меня доход в белую 50 000 рублей, но я чувствую себя нищим
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У меня доход в белую 50 000 рублей, но я чувствую себя нищим

11:37:297/21/2021
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Хотел баню - лес 20 тр за куб, хотел моторку - вменяемый комплект 150 тр, а не 75. Горб трешь на совесть, а бабки как сквозь пальцы.

деньги
Денен вечно не хватает

В рубрику 2Сообщи свои новости" написал Аноним:

Постоянно вижу вакансии с зарплатой 18-22 тр. Как можно работать за эти деньги? У меня доход в белую 50 и мне прям не хватает, чувствую себя нищим. Причём я никакой-то транжира. Как у этих людей поворачивается рука писать зп 20к за пятидневку? Святая Мария, это 100 р в час! В магазин заходишь тысячу отдал, дома разложил продукты, а холодильник все равно пустой. Глупо это все и обидно. Я когда вижу чуваков с баулами от деливери и умреллы(яшка) всегда накатывает какая-то философия.

Неужели человек для этого создан? Как же там всякое созидать, творить, развиваться? Верно говорил федормихалыч: "бытье определяет сознание". Хотел баню - лес 20 тр за куб, хотел моторку - вменяемый комплект 150, а не 75. Горб трешь на совесть, а бабки как сквозь пальцы. Всё ничего, я и порыбачу с берега и у кореша банька зачётная имеется, но вот за детишек обидно сильно. Им кушать надо полезное, а кругом масло пальмовое, мороженое из какой-то ереси.

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