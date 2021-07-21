У меня доход в белую 50 000 рублей, но я чувствую себя нищим

В рубрику 2Сообщи свои новости" написал Аноним:
Постоянно вижу вакансии с зарплатой 18-22 тр. Как можно работать за эти деньги? У меня доход в белую 50 и мне прям не хватает, чувствую себя нищим. Причём я никакой-то транжира. Как у этих людей поворачивается рука писать зп 20к за пятидневку? Святая Мария, это 100 р в час! В магазин заходишь тысячу отдал, дома разложил продукты, а холодильник все равно пустой. Глупо это все и обидно. Я когда вижу чуваков с баулами от деливери и умреллы(яшка) всегда накатывает какая-то философия.
Неужели человек для этого создан? Как же там всякое созидать, творить, развиваться? Верно говорил федормихалыч: "бытье определяет сознание". Хотел баню - лес 20 тр за куб, хотел моторку - вменяемый комплект 150, а не 75. Горб трешь на совесть, а бабки как сквозь пальцы. Всё ничего, я и порыбачу с берега и у кореша банька зачётная имеется, но вот за детишек обидно сильно. Им кушать надо полезное, а кругом масло пальмовое, мороженое из какой-то ереси.