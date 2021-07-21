В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию
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В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию

11:46:527/21/2021Фото: pexels
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Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация может начаться в Петербурге
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что в Питере могут ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий жителей.

- Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать, - отметила она.

Также, по ее словам, темпы вакцинации за последние три недели по стране существенно выросли.
Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге действует правило обязательной вакцинации для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений.

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