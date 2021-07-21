В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что в Питере могут ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий жителей.
- Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать, - отметила она.
Также, по ее словам, темпы вакцинации за последние три недели по стране существенно выросли.
Первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге действует правило обязательной вакцинации для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений.