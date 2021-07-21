Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери
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21.07
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Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери

11:48:047/21/2021Фото: Flickr
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Считается, что Богородица никому не отказывает в искренних просьбах, тем  более. когда в душе человека нет никакого зла.

храм
Казанская икона считается чудотворной

Самыми сильными считаются чудотворные молитвы Богородицы, к которым также отнесена и Казанская икона. Ее почитание и праздничные богослужения в ее честь осуществляются в православных храмах летом - 21 июля, и осенью - 4 ноября.

В эти дни считается, что молитвы, обращенные к Божией Матери, обладают особой силой.

Принято молиться ей о:


  • здравии детей
  • об исцелении тяжело больных, в том числе при сильных ожогах и слепоте, а также при  других заболеваниях органов зрения
  • о помощи и заступничестве
  • о замужестве
  • о семейном счастье
  • о налаживании испорченных отношений между супругами
  • о помощи в учебе и работе

А вообще считается, что Богородица никому не отказывает в искренних просьбах, тем  более. когда в душе человека нет никакого зла.

Молитвы:


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