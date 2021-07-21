Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери

Самыми сильными считаются чудотворные молитвы Богородицы, к которым также отнесена и Казанская икона. Ее почитание и праздничные богослужения в ее честь осуществляются в православных храмах летом - 21 июля, и осенью - 4 ноября.
В эти дни считается, что молитвы, обращенные к Божией Матери, обладают особой силой.
Принято молиться ей о:
- здравии детей
- об исцелении тяжело больных, в том числе при сильных ожогах и слепоте, а также при других заболеваниях органов зрения
- о помощи и заступничестве
- о замужестве
- о семейном счастье
- о налаживании испорченных отношений между супругами
- о помощи в учебе и работе
А вообще считается, что Богородица никому не отказывает в искренних просьбах, тем более. когда в душе человека нет никакого зла.
Молитвы: