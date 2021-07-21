Россиянку держали в погребе, избивали и насиловали в течение нескольких часов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянку держали в погребе, избивали и насиловали в течение нескольких часов

12:00:257/21/2021Фото: pexels
0

Когда пьяные мучители уснули, ей удалось сбежать с помощью их друга.

Девушку жестоко насиловали несколько часов

Жуткое преступление произошло в Пермском крае. Там два местных жителя избивали, насиловали и держали в погребе молодую девушку. По версии следствия, они заманили ее в дом, где начали избивать («причинив множественные телесные повреждения» – уточняет следственное управление). После злоумышленники изнасиловали жертву, совершили в отношении неё иные действия сексуального характера, а затем голой бросили в погреб. Держали ее там три часа, периодически доставая и снова насиловали. К счастью, когда пьяные мучители уснули, девушку достал из погреба и собутыльник, которые все это время спал. Именно так ей удалось спастись.

А вот источник, близкий к ситуации сообщает, что мужчины позвали девушку выпить и уже в доме рассказали, что ее бывший муж должен им денег. И манипулируя этим фактом, начали насиловать ее.

Примечательно, что в соцсетях активно обсуждают этот случай и некоторые комментаторы обвиняют во всем произошедшем девушку – по их словам, она сама во всем виновата. Отметим, что в настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, изнасилование, угрозу убийством и иные насильственные действия сексуального характера. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, скоро им предъявят обвинение.

Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
Максакова в купальнике поразила поклонников
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
изнасилованиезакрыли в погребежестокое изнасилование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери
11:48:04 7/21/2021
Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери
В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию
11:46:52 7/21/2021
В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Стаса Пьехи
11:39:12 7/21/2021
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Стаса Пьехи
Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео
11:24:04 7/21/2021
Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео
Запрещено ли ходить на кладбище 21 июня в церковный праздник иконы Казанской Божьей матери?
11:20:10 7/21/2021
Запрещено ли ходить на кладбище 21 июня в церковный праздник иконы Казанской Божьей матери?
Владельцы сгоревших складов после взрыва на заправке Новосибирска подали иск к АГЗС на 9 млн рублей
11:06:08 7/21/2021
Владельцы сгоревших складов после взрыва на заправке Новосибирска подали иск к АГЗС на 9 млн рублей
БердскЕще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июля
11:05:17 7/21/2021
Еще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июля
БердскДырявую рампу скейтеров обнесли красной лентой в горпарке Бердска
11:03:48 7/21/2021
Дырявую рампу скейтеров обнесли красной лентой в горпарке Бердска
Новосибирский ученый первым прошел ревакцинацию "ЭпиВак Короной"
10:49:37 7/21/2021
Новосибирский ученый первым прошел ревакцинацию "ЭпиВак Короной"
Можно ли работать на огороде 21 июля на Казанскую Летнюю?
10:40:46 7/21/2021
Можно ли работать на огороде 21 июля на Казанскую Летнюю?