Россиянку держали в погребе, избивали и насиловали в течение нескольких часов

Жуткое преступление произошло в Пермском крае. Там два местных жителя избивали, насиловали и держали в погребе молодую девушку. По версии следствия, они заманили ее в дом, где начали избивать («причинив множественные телесные повреждения» – уточняет следственное управление). После злоумышленники изнасиловали жертву, совершили в отношении неё иные действия сексуального характера, а затем голой бросили в погреб. Держали ее там три часа, периодически доставая и снова насиловали. К счастью, когда пьяные мучители уснули, девушку достал из погреба и собутыльник, которые все это время спал. Именно так ей удалось спастись.
А вот источник, близкий к ситуации сообщает, что мужчины позвали девушку выпить и уже в доме рассказали, что ее бывший муж должен им денег. И манипулируя этим фактом, начали насиловать ее.
Примечательно, что в соцсетях активно обсуждают этот случай и некоторые комментаторы обвиняют во всем произошедшем девушку – по их словам, она сама во всем виновата. Отметим, что в настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное лишение человека свободы, изнасилование, угрозу убийством и иные насильственные действия сексуального характера. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, скоро им предъявят обвинение.