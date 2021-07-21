Врачи Новороссийской больницы опровергли услуги порномедсестер

На сайте Муниципального бюджетного учреждения "Станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения администрации города Новороссийск, Краснодарский край, появилось новое объявление на главной странице учреждения. В нем предлагались услуги "Скорой секс-помощи для людей с ограниченными возможностями".
Такое событие вызвало бурную дискуссию в соцсетях. А дошедшая до больницы информация была опровергнута самим медучреждением. О чем сотрудники написали на официальной странице инстаграма медпомощи. В сообщении говорится, что больница не имеет к этому сайту никакого отношения. И сейчас проводятся действия для приостановления деятельности ложного сайта.
- Информация, размещённая на сайте не имеет отношения к деятельности медицинской организации. Администрация медучреждения сообщает, что в настоящий момент Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам ведутся работы по блокировке сайта-двойника.
Также в комментарии говорится, что уже год используется другой сайт:
- В октябре 2020 года в связи с реорганизацией медучреждений, станция скорой медицинской помощи вошла в состав горбольницы №1. С того момента используется другой сайт - www.gb1nvrsk.ru.
Это подтвердила медсестра скорой помощи Новороссийска Светлана, отметив, что указанный сайт уже давно не работает. А руководство больницы организует проверку.
- Наши медсестры не оказывают порноуслуги пациентам. Это бред, - сказала медсестра “Курьер. Среда. Бердск” 21 июля.
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