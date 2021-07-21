Пожарные Бердска показали свои страхи и рассказали об адреналине в работе в уникальном фильме "Огнеборец"
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Пожарные Бердска показали свои страхи и рассказали об адреналине в работе в уникальном фильме "Огнеборец"

12:39:367/21/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Ролик на 15 минут вызывает уникальные эмоции, ведь быть пожарным - это не просто работать, это - призвание.

Пожарные Новосибирской области обожают свою работу, ведь это - призвание

Режиссёр Илья Кончев и команда GoodLine Agency в составе Ирины Довгаленко, Павла Рыжкова, Андрея Болдышева и Сергея Кораблина из Новосибирска сняла фильм о пожарных Бердска. В фильме приняли участие сотрудники 11 ПСЧ Бердска. Видео снято там же.

- Здесь я обрёл себя, я чувствую себя нужным человеком. Порой складывается такое ощущение, что огонь - это живое существо. Огонь - это, конечно, сила, такая стихия, до пожарной охраны, когда жил обычной жизнью, - признается командир отделения 11 ПСЧ 3 ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области, старший сержант внутренней службы Александр Горшков.

- Нравится, что это такая неожиданная работа. Адреналина в ней достаточно хватает, - говорит Дмитрий Свищев.

- Нравится, наверное, азарт, риск, - говорит Марат Соколов.

- Если где то ты уходишь звеном, очень важно чувствовать поддержку товарища. Что тебя вытащат из завалов если что-то рухнет. Вот это самое главное - сплоченность, - уверен Дмитрий Ершов.

Также пожарные считают, что в коллективе важна поддержка, уважение, человеческое отношение.

- Иногда на телепатическом ровне понимаем, кто что берет, кто что делает. Это очень самое главное, - признается Марат Соколов.

Пожарка - это вторая семья, говорят пожарные. И тут же рассказывают об особенных приметах на такой опасной работе.

перед сном спокойной ночи мы не желаем друг другу, - шутит Антон Сулейманов.

Пожарные признаются, что верят во все приметы, а также соблюдают традиционные обычаи. Например, уходящих на пенсию или новеньких обливают водой. Также огнеборцы рассказали о своих воспоминаниях на выход в первую смену.

Ролик на 15 минут вызывает уникальные эмоции, ведь быть пожарным - это не просто работать, это - призвание.

Создатели фильма поблагодарили Александра Ивановича за вдохновение о организацию процесса. Кроме того, благодарность выражена замначальника отряда 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области, майору внутренней службы Тихону Фроловскому, начальнику караула 11 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области, старшему лейтенанту внутренне службы Алексею Школьникову.

Всего в фильме приняли участие 11 пожарных региона:

Евгений Путинцев, Дмитрий Свищев, Дмитрий Ершов, Александр Горшков, Марат Соколов, Александр Томин, Алексей Евтушенко, Вячеслав Харченко, Андрей Дубенко, Антон Сулейманов и Алексей Самойлов.

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