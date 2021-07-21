22 июля 2021 года – день Колочской и Кипрской икон Божьей матери: В чем их особая сила?
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22 июля 2021 года – день Колочской и Кипрской икон Божьей матери: В чем их особая сила?

4:20:177/21/2021Фото: Азбука веры
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Иконы сохранены до настоящего времени и отвечают на самые искренние мольбы верующих.

икона Колочская
Обе иконы довольно редкие

Сразу две чудотворных иконы ежегодно 22 июля празднует православная церковь. Обе этих иконы имеют довольно древнюю историю и за всё время своего существования они явили буквально тысячи чудес, касающихся исцеления тяжелобольных людей. Иконы сохранены до настоящего времени и отвечают на самые искренние мольбы верующих.

Колочская икона хранится в городе Можайске, а Кипрская, как следует из её названия, до сих пор так и находится в Греции в одном из монастырей - Ставруни.

Кипрская икона

Кипрская икона имеет древнюю историю и её явление состоялось в 392 году в Греции. По сей день она хранится в монастыре. Выглядит икона так, что Богородица сидит на троне, она изображена в полный рост, а на её руках сидит младенец Иисус. Изначально она была расположена на на воротах святого места. Однажды мимо проезжал один из жителей острова, который стрелял из лука в своё удовольствие. Одну из стрел он пустил изображение Пресвятой Богородицы. Стрела попала в колено Девы Марии, откуда тут же потекла кровь. Испуганный островитянин в ужасе бросился домой, но до дома не доехал, упав замертво.

Для иконы Кипрской особой молитвы нет, пред нею читают любые молитвы, написанные Богородице.

Колочская икона

В 1413 году неподалеку от Можайска жил крестьянин по имени Лука, он впервые и обнаружил необычную икону с ликом Пресвятой Богородицы. Он забрал икону в дом, поскольку один из его сыновей очень тяжело болел. Всё своё время он проводил лежа на кровати и не мог пошевелить никакой частью своего тела, однако после приложения его к иконе, парень чудесно исцелился.

Вести об этом быстро стали распространяться по округе и к Луке стали стекаться люди, чтобы получить помощь от чудотворной иконы. Вскоре она была перенаправлена в Москву к митрополиту Фотию . За время пребывания в Москве около иконы также очень многие люди получили исцеление. Скоро в Можайске была возведена церковь в её честь и монастырь.

Для иконы Колочская есть написанная молитва:


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