В Бердске суд оставил под арестом хакера, который украл 6 млн рублей в банкомате в ТЦ "Европа"
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В Бердске суд оставил под арестом хакера, который украл 6 млн рублей в банкомате в ТЦ "Европа"

12:47:247/21/2021Фото: pexels
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Она подавал апелляцию на решение городского суда.

6 миллионов похитили из банкомата

Новосибирский областной суд оставил в силе постановление Бердского от 18 июня 2021 года в отношении мужчины, которого обвиняли в хищении 6 миллионов рублей с банковского счета с помощью компьютерных операций. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Но обвиняемый решил это обжаловать.

Напомним, Полицейские поймали хакера, который в мае 2021 года украл 6 млн рублей из банкомата "Сбербанка" в Бердске. Об этом стало известно 2 июля.

— Злоумышленником оказался 35-летний житель Искитима. Он безработный, ранее судим не был. После задержания похищенные деньги изъяли частично, — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В полицейском ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Хищение в особо крупном размере». По информации издания, предполагаемого вора арестовали. Расследование "кражи века" продолжается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая неизвестный подошел к банкомату, который расположен в торговом центре "Европа" в центре Бердска, открыл его штатным ключом, каким-то образом внес изменения в программы и после этого фиктивно внес на различные счета клиентов банка около 6 млн рублей.

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