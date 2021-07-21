В Бердске суд оставил под арестом хакера, который украл 6 млн рублей в банкомате в ТЦ "Европа"

Новосибирский областной суд оставил в силе постановление Бердского от 18 июня 2021 года в отношении мужчины, которого обвиняли в хищении 6 миллионов рублей с банковского счета с помощью компьютерных операций. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Но обвиняемый решил это обжаловать.
Напомним, Полицейские поймали хакера, который в мае 2021 года украл 6 млн рублей из банкомата "Сбербанка" в Бердске. Об этом стало известно 2 июля.
— Злоумышленником оказался 35-летний житель Искитима. Он безработный, ранее судим не был. После задержания похищенные деньги изъяли частично, — сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
В полицейском ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Хищение в особо крупном размере». По информации издания, предполагаемого вора арестовали. Расследование "кражи века" продолжается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая неизвестный подошел к банкомату, который расположен в торговом центре "Европа" в центре Бердска, открыл его штатным ключом, каким-то образом внес изменения в программы и после этого фиктивно внес на различные счета клиентов банка около 6 млн рублей.