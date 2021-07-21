Губернатор Андрей Травников призвал поддержать медиков в борьбе с пандемией
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Губернатор Андрей Травников призвал поддержать медиков в борьбе с пандемией

12:46:047/21/2021Фото: Правительство НСО
0

"Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой – поддержите наших врачей", – подчеркнул Андрей Травников.

Они заслуживают этой поддержки, сказал глава региона
Сюжет: Третья волна коронавируса
Еще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июля

Еще шесть жителей Бердска заразились коронавирусом за сутки на 21 июляГлава ВОЗ предупредил о появлении нового, более опасного штамма коронавирусаЕщё 356 новости

Губернатор Андрей Травников во время традиционной встречи со СМИ призвал журналистов поддержать медиков региона в борьбе с пандемией COVID-19.

«С учетом того, что наши медики уже полтора года работают в режиме не просто повышенной готовности, а сверхнапряжения, попросил бы их поддержать. В каждой большой отрасли, в каждом деле есть недостатки, особенно в период работ в таком аврале, эти проблемы, недостатки обостряются, бросаются в глаза, и вы, в том числе, их освещаете на своих ресурсах, в своих СМИ. Но в этот период наши медики заслуживают поддержки – и кроме проблем и недостатков, следует «подсветить» то, в каких условиях они работают, и сколько жизней спасают. Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой – поддержите наших врачей», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Эпидемическая обстановка в Новосибирской области, как и во всей стране, остаётся напряжённой. Здравоохранение Новосибирской области сегодня работает с большой нагрузкой. Минздрав Новосибирской области развертывает новые инфекционные госпитали. В начале июля в качестве инфекционного госпиталя заработал терапевтический корпус 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Сегодня в регионе развернуто 6 252 коек. Для инфекционных стационаров дополнительно будут куплены 300 кислородных концентраторов. Работа по дооснащению медицинскими газами, кислородом начата ещё до начала первой волны, сегодня она продолжается − с ростом заболеваемости стало больше пациентов, нуждающихся в кислороде. Обеспечение кислородом медицинских организаций региона находится под контролем областных властей.

В Новосибирскую область продолжают поступать новые партии вакцин. Так, очередную партию, 30000 доз препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), доставили в наш регион в минувшее воскресенье. Всего в Новосибирскую область поступило уже 577 089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. В прошедшую пятницу Новосибирская область также получила 13 500 доз вакцины. Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса. На 24 июля нам подтверждена поставка 9000 комплектов (18000) доз ЭпиВакКороны. Сейчас в области развёрнуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 в Новосибирске и 55 в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Также работают 19 мобильных пункта на территории Новосибирска и 12 мобильных пунктов в Новосибирской области.

Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, Министерство здравоохранения региона еженедельно контролирует организацию работы в текущих условиях городских и районных поликлиник и стационаров. Особое внимание уделяется работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса. В Ордынском районе в июне открылся кабинет гемодиализа и теперь людям не нужно ездить в Новосибирск. В ближайшее время ещё два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах. В селе Верх-Тула ускоренными темпами ведётся строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром и станцией скорой медицинской помощи, ввод запланирован на конец года. Продолжается строительство и введение в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.

Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Контрактники беспощадно до смерти забили россиянина
Максакова в купальнике поразила поклонников
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей
Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
поддержкамедикипандемиякоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надо поддерживать медиков?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПожарные Бердска показали свои страхи и рассказали об адреналине в работе в уникальном фильме "Огнеборец"
12:39:36 7/21/2021
Пожарные Бердска показали свои страхи и рассказали об адреналине в работе в уникальном фильме "Огнеборец"
Казанская летняя: Три самых категорических запрета на праздник иконы Казанской Божьей матери
12:20:43 7/21/2021
Казанская летняя: Три самых категорических запрета на праздник иконы Казанской Божьей матери
Врачи Новороссийской больницы опровергли услуги порномедсестер
12:16:20 7/21/2021
Врачи Новороссийской больницы опровергли услуги порномедсестер
БердскЗа угрозу убийством гвоздодером вынесли приговор квартирантке в Бердске
12:12:53 7/21/2021
За угрозу убийством гвоздодером вынесли приговор квартирантке в Бердске
Россиянку держали в погребе, избивали и насиловали в течение нескольких часов
12:00:25 7/21/2021
Россиянку держали в погребе, избивали и насиловали в течение нескольких часов
Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери
11:48:04 7/21/2021
Мощная по силе молитва святыне – иконе Казанской Божьей матери
В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию
11:46:52 7/21/2021
В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Стаса Пьехи
11:39:12 7/21/2021
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Стаса Пьехи
Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео
11:24:04 7/21/2021
Золотой унитаз и особняк "вырви глаз" главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова попал на фото и видео
Запрещено ли ходить на кладбище 21 июня в церковный праздник иконы Казанской Божьей матери?
11:20:10 7/21/2021
Запрещено ли ходить на кладбище 21 июня в церковный праздник иконы Казанской Божьей матери?