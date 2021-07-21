Губернатор Андрей Травников призвал поддержать медиков в борьбе с пандемией

Губернатор Андрей Травников во время традиционной встречи со СМИ призвал журналистов поддержать медиков региона в борьбе с пандемией COVID-19.
«С учетом того, что наши медики уже полтора года работают в режиме не просто повышенной готовности, а сверхнапряжения, попросил бы их поддержать. В каждой большой отрасли, в каждом деле есть недостатки, особенно в период работ в таком аврале, эти проблемы, недостатки обостряются, бросаются в глаза, и вы, в том числе, их освещаете на своих ресурсах, в своих СМИ. Но в этот период наши медики заслуживают поддержки – и кроме проблем и недостатков, следует «подсветить» то, в каких условиях они работают, и сколько жизней спасают. Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой – поддержите наших врачей», – подчеркнул Андрей Травников.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19. Эпидемическая обстановка в Новосибирской области, как и во всей стране, остаётся напряжённой. Здравоохранение Новосибирской области сегодня работает с большой нагрузкой. Минздрав Новосибирской области развертывает новые инфекционные госпитали. В начале июля в качестве инфекционного госпиталя заработал терапевтический корпус 25-ой больницы, перепрофилирована Обская центральная городская больница, первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. Сегодня в регионе развернуто 6 252 коек. Для инфекционных стационаров дополнительно будут куплены 300 кислородных концентраторов. Работа по дооснащению медицинскими газами, кислородом начата ещё до начала первой волны, сегодня она продолжается − с ростом заболеваемости стало больше пациентов, нуждающихся в кислороде. Обеспечение кислородом медицинских организаций региона находится под контролем областных властей.
В Новосибирскую область продолжают поступать новые партии вакцин. Так, очередную партию, 30000 доз препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), доставили в наш регион в минувшее воскресенье. Всего в Новосибирскую область поступило уже 577 089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. В прошедшую пятницу Новосибирская область также получила 13 500 доз вакцины. Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса. На 24 июля нам подтверждена поставка 9000 комплектов (18000) доз ЭпиВакКороны. Сейчас в области развёрнуто 99 пунктов вакцинации, из них 44 в Новосибирске и 55 в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Также работают 19 мобильных пункта на территории Новосибирска и 12 мобильных пунктов в Новосибирской области.
Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, Министерство здравоохранения региона еженедельно контролирует организацию работы в текущих условиях городских и районных поликлиник и стационаров. Особое внимание уделяется работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций, а также вакцинации от коронавируса. В Ордынском районе в июне открылся кабинет гемодиализа и теперь людям не нужно ездить в Новосибирск. В ближайшее время ещё два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах. В селе Верх-Тула ускоренными темпами ведётся строительство врачебной амбулатории с дневным стационаром и станцией скорой медицинской помощи, ввод запланирован на конец года. Продолжается строительство и введение в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.