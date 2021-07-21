Росавиация разрешила строить мусорную свалку у кладбища Бердска
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Росавиация разрешила строить мусорную свалку у кладбища Бердска

4:16:347/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Правительство Новосибирской области подчеркивает, что строительство объекта возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство.

Свалка появится уже совсем скоро
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Стали известны новые подробности строительства полигона ТКО на границе Бердска и села Маяк Искитимского района. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", земельный участок принадлежит бизнесмену Бердска Виктору Голубеву.  ООО "Полигон" до 2023 года намерен построить там полигон ТКО с мощностью до 40 000 тонн в год. Проект обойдется бизнесмену почти в 500 млн рублей. Как заверяет власть, для того, чтобы строительство одобрить, компании-застройщику необходимо пройти все необходимые экологические экспертизы. Однако этот объект уже вошел в территориальную схему по обращению с мусором правительства Новосибирской области. Данные о свалке в терхсеме региона обновили 24 мая 2021 года. Главгосэкспертиза России проверит все документы ООО "Полигон" и вынесет окончательный вердикт - подходит ли эта земля для мусорной свалки.

Кстати, ране заявлялось, что объект будет обустроен мусоросортировочной лентой. Такой расклад устраивал жителей села Маяк, у которых через пару лет под носом окажется мусорная свалка. Но сегодня селяне категорично против строительства мусорного полигона ТКО и намерены обращаться в правительство, чтобы отменить это решение.

21 июля депутат Совета депутатов Бердска предоставила "Курьер. Среда. Бердск" ответ на ее запрос на имя заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки выяснил, в котором сообщается:

Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (ЗС МТУ Росавиации) в адрес проектной организации направлена информация об отсутствии ограничений для строительства объекта утилизации и размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:3085, расположенном по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет, в связи с тем, что для посадочных площадок «Бердск-Южный», «Искитим», «Стенд» и «Чайка» действующим законодательством установление приаэродромных территорий не предусмотрено.

Напомним, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для объектов указанной мощности составляет 500 метров.

В соответствии с подпунктом 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, подлежит государственной экологической экспертизе (федерального уровня). При проведении государственной экологической экспертизы экспертной комиссией будет установлено соответствие (не соответствие) документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

Правительство Новосибирской области подчеркивает, что строительство объекта возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе при наличии разрешения на строительство.

- В настоящее время инициатором проекта формируется пакет документов для прохождения необходимых экспертиз, - говорится в документе.

Напомним. активисты Бердска и читатели "Курьер. Среда. Бердск" собрали более 100 000 рублей на общественную экспертизу, которая показала, что строить на этой земле свалку нив коем случаен нельзя. Пока что неизвестно, поможет ли это запретить строительство полигона ТКО вблизи кладбища Бердска.

Глава Искитимского района Юрий Саблин рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", что информация о начале проведения государственной экологической экспертизы по проекту ООО «Полигон» в администрации района отсутствует. Также как и информация о предоставлении дополнительного земельного участка на территории Искитимского района предназначенного для сбора мусора.

- Обращения от жителей п. Маяк на имя главы Искитимского района с просьбой перенести будущий полигон ТКО, в другое более отдаленное от проживания людей место, в администрацию района не поступали. С информацией о том, что жители Бердска возмущены строительством полигона ТКО в п. Маяк ознакомлен. Администрация района не является инициатором проекта строительства полигона ТКО в п. Маяк Искитимского района, - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что администрация Искитимского района на сегодняшний день не планирует проведение независимой экологической экспертизы по проекту полигона ТКО около п. Маяк Совхозного сельсовета в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085.

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