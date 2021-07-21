Основатель Amazon слетал в космос на своем корабле New Shepard

Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос вчера 21 июля. Совершил свой первый полет в космос. Он полетел на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Ракета с капсулой New Shepard успешно стартовала в 09:12 по местному времени (16:12 по Москве) с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. Через две минуты после взлета корабль отделился от ракеты-носителя и на короткое время отправился в космос. Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.
Отметим, что полет длился всего 10 минут. На борту космического корабля помимо основателя Amazon находились Shepard находились брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.