Владимир Путин увидел на МАКС-2021 новейший истребитель Checkmate
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Владимир Путин увидел на МАКС-2021 новейший истребитель Checkmate

2:01:567/21/2021Фото: скрин с видео
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Также были представлены новый средний многоцелевой вертолет Ка-62, модернизированный вертолет тяжелого класса Ка-32А11М, беспилотный вертолет VRT300 и первый специализированный российский вертолет для полетов на морские платформы Ми-171А3.

Путин увидел новейшую военную технику

Президент России Владимир Путин на авиакосмическом салоне МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет (ЛТС) Checkmate разработки ОКБ «Сухого». Отметим, что его представили вчера, 20июня. По мнению Ростеха. Объем заказов этого самолета моет составлять до 300 экземпляров. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектом ЛТС Checkmate широко применяются суперкомпьютерные технологии.

Кроме того, глава государства увидел вертолет Ансат-М, который является модернизированной версией серийного легкого вертолета «Ансат», новый средний многоцелевой вертолет Ка-62, модернизированный вертолет тяжелого класса Ка-32А11М, беспилотный вертолет VRT300 и первый специализированный российский вертолет для полетов на морские платформы Ми-171А3, сообщает «РИА Новости».

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