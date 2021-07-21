В Новосибирской области коронавирусные ограничения продлят до 30 сентября 2021
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В Новосибирской области коронавирусные ограничения продлят до 30 сентября 2021

1:52:507/21/2021Фото: pexels
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Решение по началу нового учебного года будут принимать, исходя из обстановки.

Ограничения из-за коронавируса будут действовать и в сентябре
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил, что власти намерены продлить коронавирусные ограничения после 1 сентября. Речь идет об ограничениях, связанных с проведением массовых мероприятий, и требованиях к частичной заполняемости кинозалов и театров. Травников подчеркнул, что вводить новые коронавирусные ограничения власти не планируют. Но вот ныне действующие сохранить придется.

- Ситуация с третьей волной коронавируса как минимум стабилизировалась. Да, она напряжённая, но она не заставляет нас вводить новые ограничения. И в ближайшее время вводить их мы не планируем, - отметил губернатор.

Что касается нового учебного года, то по словам главы области, он начнется в очном режиме. Но все будет зависеть от конкретной ситуации.

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