"Ты услышала, как мама кричит?": Шокирующая история Насти Харьковской о жизни с тираном в Бердске

Боится за свою жизнь и страдает от мужа 30-летняя Настя Харьковская из Бердска. Девушка даже пыталась прервать связь со своим мучителем и вышла замуж за другого мужчину. Но семейное счастье построить не удалось. Тогда Настя вернулась к Сергею.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сама Настя, от издевательств мужа она страдает с 2016 года. Долгое время девушка терпела издевательства супруга в надежде на то, что он исправится. Однако сейчас терпеть боли у нее нет сил.
С чего все начиналось
Познакомилась Настя со своим мужем Сергеем шесть лет назад в Казахстане. 24-летняя девушка отправилась со своей спортивной командой выступать в Павлодар, где и была замечена.
- Мы с ним познакомились и все пошло-поехало. В Россию он меня не пускал. Избил меня в марте 2016 года. Я убегала, он меня возвращал. Просил прощения, умел красиво говорить. Я тогда еще молодая была,- поведала Настя.
"Будто бы должна 10 тысяч долларов"
Девушка пыталась построить свое счастье с другим, но давление на нее только усилилось.
- Заставил меня писать расписку о том, что будто бы я ему должна 10 тысяч долларов, хотя у меня никогда в жизни таких денег не было. Позже он пошел с этой распиской в суд, но только в ней "март" на "сентябрь" почему-то исправлен был. Муж всегда издевался. Из Павлодара в Россию не могла уехать, так как он у меня паспорт забрал. Запугивал меня в том плане, что если я уйду, то он "сделает то, то". Как только я ухожу, происходят все преступления. 4 июня я в очередной раз сбежала от него, так как он пробил мне голову. С ножом кидался на меня,- рассказала Настя 21 июля.
По словам Насти, молодой человек в алкогольном опьянении признавался ей, откуда берет деньги. Мужчина, как сказала девушка, имел несколько связей с молодыми и замужними дамами.
- Я знаю столько женщин пострадавших от него. С одной из них недавно беседовала. По рассказам она его узнала. Замужние женщины оформляют на него кредиты, берут машины. Разводит он их то на 400, то на 500 тысяч рублей. От работы, на которой он получает 45 тысяч рублей, не могут быть такие суммы. Когда спрашивала у него об этом ранее вечером, он ответил так: "Ты мне сейчас всю масть собьешь. Никогда не спрашивай куда я", - изрекла Настя.
Как стало известно, Харьковская неоднократно обращалась в полицию. Заявления девушка подавала и в полицию Павлодара, и в полицию Академгородка Новосибирска, в котором и жила с Сергеем. Ответа от сотрудников правоохранительных органов молодая женщина так и не получила.
Телесные повреждения
-Я обращалась в полицию. Они приезжали. Меня отдавали в руки обратно к нему. От Сергея у меня двое детей. Еще двое сыновей от первого брака. Я когда была беременна, на 6 месяце дала слабинку, родилась дочь. Я думала все нормализуется, в итоге - нет. Он как бил, так и бил. И с ножом кидался на меня. Не жили мы с ним с 2019 по 2020 год. Остальное время с 2015 года существовали вместе. Он мне ребра ломал. Нос сломан. Череп проломлен,- рассказала со слезами на глазах "Курьер. Среда. Бердск" Настя.
Особую реакцию и негодование у девушки вызвал случай отдельного внимания и отношения Сергея к их общему ребенку. Настя уже написала заявление в СК Академгородка о сексуальных домогательствах к ребенку. Также девушка написала заявление в полицию Бердска о том, что Сергей Харьковский угрожает ее жизни и жизни ее семьи.
- Умеет он мозг промывать. Мои дети, прятали хлеб под подушкой, потому что он запрещал им есть. Говорил, что в семье слишком много ртов, - сказала Настя.
Заявление на Сергея направлено в СК Академгородка. Настороженность девушки вызывает то, что следователь общается с ней по рабочему телефону, а с мужем якобы с личного номера вотс ап. В настоящее время Настя Харьковская живет в другом городе, на расстоянии от Сергея, но даже и там муж не дает девушке покоя. Настя боится за свою жизнь, жизнь своих детей, родных и близких. Больше всего молодая мать переживает за 4-х летнюю дочку, которая осталась жить с отцом.
"Угрожал поджечь дом моей мамы"
- Машину моей средней сестры облили кислотой в Бердске 20 октября 2020 года. Я на камерах видеонаблюдения узнала его друга, но мне пришлось сказать, что я ничего не знаю. Он заставил меня не говорить. Угрожал поджечь дом моей мамы, когда я убежала. Разбил окно ее дома кирпичом и закинул домой бутылку с бензином. На воротах была надпись "Сгоришь". Сейчас, когда я живу в квартире, он приходит и неважно днем или ночью пинает дверь. У меня 5-месячный ребенок спит. Бывает, со всей дури бьет. Писала заявление в полицию. Со мной никто не связывается, ни участковый, никто. Друг у него один из бывших прокуроров. Лично слышала, как он по телефону говорил, что нужно замести следы и что-то скрыть. Это стоило ему каких-то денег. Все звукозаписи (имеются в распоряжении редакции) с угрозами в мою сторону у меня есть. Я хочу, чтобы меня услышали. Хочу, чтобы женщины боялись этого человека и никогда не связывались с ним,- произнесла Настя.
"Показался довольно вежливым"
Поддержала слова Насти ее старшая сестра Сусанна.
- Мы все потерпевшие: моя мама, я, сестра. Каждый день живем в страхе. Один человек, который ничего из себя не представляет издевается над нами. Когда Настя познакомила меня и моего мужа с Сергеем, то он показался нам довольно вежливым. Вошел в доверие. У моего мужа он попросил крупную сумму денег, чтобы купить автомобиль. Мы обсудили это с мужем и подумали, что не могут нас они обмануть. Потом он отказался отдавать долг. Сестра как раз родила тогда третьего ребенка и получила выплату за девочку от государства. Ей стыдно было перед нами и она за него рассчиталась. Сумма была 70 тысяч рублей. Сергей порвал документы. Заявление на алименты Настя подать не может. Мы все за нее очень переживаем. Когда они жили вместе, то она неоднократно звонила нам, чтобы мы приезжали и помогали ей, когда он на нее нападал. Я буквально вырвала из ее рук младенца. Она стояла с ребенком, а он бил ее. Дочь Насти подошла ко мне и говорила: "Ты, наверное, услышала, как мама кричит и приехала?". Я у девочки спросила, почему она не помогает матери, но она ответила, что помогать ей не хочет,- высказалась сестра Насти Сусанна.
А что говорит сам Сергей?
Впрочем сам Сергей Харьковский пока от комментариев воздерживается. Мужчина упомянул, что после окончания следствия лично обратиться в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" со своей точкой зрения о происходящем.
- Публично этим занимаются органы МВД,- сказал Сергей редакции 21 июля.
Сведения о наличии заявления в Следственном комитете
В СК Новосибирской области не подтвердили наличие заявлений Насти Харьковской о ранее нанесенных ей побоях.
- Есть другое заявление. Мы такое не комментируем,- ответила представитель Следственного комитета Екатерина Петрушина 21 июля.
По всей стране ли такое?
Напомним, что случаи издевательства мужей над женами происходят по всей стране. Так, Александр Фомичев убил свою жену Марию в Северном Микрорайоне Бердска 29 марта 2021 года. После совершения злодеяния он сам позвонил в полицию и дал показания.