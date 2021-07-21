Сибиряк до смерти избил своего знакомого из-за ревности
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Сибиряк до смерти избил своего знакомого из-за ревности

2:17:147/21/2021Фото: СК
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Потерпевший умер спустя несколько дней после драки.

Следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирской области следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Все произошло в ночь с 1 на 2 мая этого года возле жилого дома на проспекте Карла Маркса. Там обвиняемый на почве ревности поругался со своим знакомы, сильно избил его и уехал с места драки. Через какое-то время он снова пошел к дому избитого знакомого, увидел его на улице и снова начал избивать. Но это увидела супруга потерпевшего, поэтому обвиняемый скрылся. А через несколько дней избитый мужчина скончался.

Обвиняемый признал свою виную сейчас уголовное дело передано в суд.

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