Сибиряк до смерти избил своего знакомого из-за ревности

В Новосибирской области следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Все произошло в ночь с 1 на 2 мая этого года возле жилого дома на проспекте Карла Маркса. Там обвиняемый на почве ревности поругался со своим знакомы, сильно избил его и уехал с места драки. Через какое-то время он снова пошел к дому избитого знакомого, увидел его на улице и снова начал избивать. Но это увидела супруга потерпевшего, поэтому обвиняемый скрылся. А через несколько дней избитый мужчина скончался.
Обвиняемый признал свою виную сейчас уголовное дело передано в суд.