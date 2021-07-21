Министр Константин Хальзов поставил себе прививку от коронавируса в Новосибирске

Глава Минздрава Новосибирской области сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире «Вести Новосибирск».
- Решение об обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач субъекта. И это целый комплекс критериев, которые позволяют принять такое решение. Мы все живём в то время, когда необходима добровольность. < …> Сознательность жителей – превыше всего. Могу сказать про себя. Вся моя семья привита. Мои родители привиты. Я привился. Здесь даже сомнений нет в том, что это необходимо, - рассказал Хальзов.
Примечательно, что глава минздрава ранее не рассказывал о своей вакцинации.