Министр Константин Хальзов поставил себе прививку от коронавируса в Новосибирске
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Министр Константин Хальзов поставил себе прививку от коронавируса в Новосибирске

2:32:207/21/2021Фото: скрин с видео Вести Новосибирск
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Раньше он не рассказывал журналистам о своей вакцинации.

Хальзов сделал прививку
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Глава Минздрава Новосибирской области сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире «Вести Новосибирск».

- Решение об обязательной вакцинации принимает главный санитарный врач субъекта. И это целый комплекс критериев, которые позволяют принять такое решение. Мы все живём в то время, когда необходима добровольность. < …> Сознательность жителей – превыше всего. Могу сказать про себя. Вся моя семья привита. Мои родители привиты. Я привился. Здесь даже сомнений нет в том, что это необходимо, - рассказал Хальзов.

Примечательно, что глава минздрава ранее не рассказывал о своей вакцинации.

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