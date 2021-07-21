Новый директор котельной ТГК-1 Михаил Букреев сделал три важных для жителей Бердска заявления
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Новый директор котельной ТГК-1 Михаил Букреев сделал три важных для жителей Бердска заявления

2:37:057/21/2021Фото: Дмитрия Дорофеева/Портал ЖКХ
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Бердская власть пообещала отдать часть из 145-миллионного долга частной котельной. ТГК могут ликвидировать. Но по меньшей мере еще два года бердчан она будет отапливать.

Михаил Букреев возглавил ТГК-1 30 июня 2021 года

С июля 2021 года частную котельную ТГК-1, которая отапливает треть Бердска и промплощадку в районе бывшего химзавода, возглавляет новый упрввленец. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», директором стал Михаил Букреев.

Прежний руководитель ТГК Антон Блинов уволился по собственному желанию. Он руководил предприятием много лет, а сейчас решил работать в ином направлении. Михаил Букреев — не новичок в сфере ЖКХ. Владельцы котельной оценили его резюме на вакансию как лучшую и взяли на работу.

По его словам, он уже основательно вошел в курс дела, начал знакомиться с коллегами по топливно-энергетическому комплексу, профильными чиновниками. Правда, говорит, с мэром Бердска пока не встречался.

21 июля Букреев участвовал в совещании штаба по подготовке к отопительному сезону, которое провел вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. И уже сегодня удалось достичь договоренностей об отдаче городом части долгов за использованное тепло.

- Работа постоянно ведется в правовом поле, в рамках действующего законодательства. На сегодняшний момент город должен за потребленное тепло 145 млн рублей. Сегодня на совещании Захаров сказал, что в августе отдаст 50 млн из областной субсидии на теплоэнергетику по текущим обязательствам, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в среду Букреев, отметив, что у города есть практика игнорировать частый бизнес в пользу муниципального Комбината бытовых услуг.

Частную котельную перепрофилируют?

Михаил Букреев прекрасно осведомлен о сложных взаимоотношениях ТКГ-1 и местной власти и перспективах закрытия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», частную котельную выводят из схемы теплоснабжения города. Окончательно это должно произойти в 2023 году. Предполагается, что на замену ТГК-1 придут шесть газовых котельных. Из существующих вариантов альтернативы ТГК этот считают наиболее экономичным, безопасным и экологичным, рассказывал директор муниципального КБУ Анатолий Пронюшкин. Строительство новой инфраструктуры он оценил в 500 млн руб.

Мэрия Бердска обсуждает несколько сценариев теплоснабжения города после августа 2023 года, когда прекратит работу частная котельная. Например, по второму варианту город возьмет котельную ТГК-1 в долгосрочную аренду на 5-10 лет, за которые инженеры проработают новую схему теплоснабжения Бердска. Вопрос финансирования, по словам Пронюшкина, должен решиться путем переговоров городских властей с владельцами котельной. Будет ли это реструктуризация долга или поиск стороннего инвестора, пока неизвестно.

Букреев не исключает, что собственники котельной вообще могут демонтировать площадку и отдать ее под совсем иное производство.
- Проекты разрабатывают. Но окончательного решения пока нет, потому что у нас еще два года впереди. Вдруг администрация города надумает приобрести котельную или взять в долгосрочную аренду. Может быть, они откажутся от нашего теплоисточника и построят свою котельную. Вариантов много. В том числе перепрофилирование площадки под другие задачи, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 21 июля Михаил Букреев.

Впрочем, администрация города еще не посвящала его в свои планы.

А пока ТГК-1 будет работать в обычном режиме — давать тепло городу, пар соседним предприятиям на химзаводской площадке. Как обычно, летом 2021 года котельная готовится к зиме. По плану ремонтируют котлы и сети, подготовили небольшой запас угля. В августе должны поступить новые объемы топлива. По словам Букреева, нет никаких опасений, что котельная вовремя не вступит в отопительный сезон.

220 рабочих мест

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ТГК-1 перманентно судится с КБУ, добиваясь оплаты долгов за потребленное тепло. Прежний руководитель котельной считал, что муниципалитет проявил дискриминацию, отказавшись предоставлять финансовую помощь предприятию из средств областной субсидии, отдав предпочтение КБУ. Из-за этого убытки ТГК-1 росли с каждым годом. При том, что это бизнес, а не муниципальное предприятие, которому могут помочь бюджеты разных уровней.

ООО «Теплогенерирующая компания 1» начала свою работу в 2009 году и сейчас является одним из крупнейших поставщиков теплоэнергии в Бердск. Годовой отпуск тепловой энергии составляет 205,0 тысяч ГКал для нужд потребителей, получающих тепло через муниципальные теплосети, 27,4 тысяч ГКал потребителям тепла на промплощадке в виде горячей воды и 24,1 тысяч ГКал потребителям технологического пара в промышленной зоне.

Предприятие имеет сложную структуру, в состав которой входит несколько подразделений, обеспечивающих бесперебойную работу по всем основным направлениям деятельности. В первую очередь это котельный цех, непосредственно производящий тепловую энергию, и цех внешних сетей, отвечающий за их эксплуатацию. Для нужд основных производственных подразделений работает паротурбогенераторный участок, занимающийся выработкой электроэнергии для внутреннего пользования, а так же свой транспортный цех.

Всего в ТГК-1 работает 220 человек. Когда готовились передавать котельную в аренду, часть персонала ушла. Но сейчас идет набор сотрудников, рассказал директор Михаил Букреев.
Ранее котельная принадлежала химзаводу, который являлся одним из трех градообразующих предприятий Бердска.

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