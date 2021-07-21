Кто принес ризу Господню? История празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года

На распятие Иисус шел на Голгофу, одетый в хитон, поверх которого была надета риза - верхний плащ. После его распятия его одеяниями распорядились солдаты, которые вели его на казнь. Риза, как сшитый предмет одежды, была разделена на 4 части - каждый из солдат забрал по одной части себе, а хитон - это полностью тканый предмет одежды, который разорвать было нельзя - иначе он весь бы распался на нитки - его ткала сама Богородица для сына. Хитон забрал тот солдат, кому он достался по жребию.
Еще при жизни Иисуса одна женщина болела на протяжении 12 лет и потратила всё своё состояние на врачей однако лучше ей не становилось, а когда она прикоснулась к краю ризы Иисуса Христа, то получила чудесное исцеление.
Дальше история содержит две версии. По первой версии говорится что один из воинов был грузином, и спустя некоторое время он привез свою часть ризы в Грузию. По другой версии говорится, что один из евреев выкупил часть ризы и привёз её в Грузию , где она хранилась до семнадцатого века в храме Светицховели.
Во время нападения на Грузию персидского шаха Аббаса, он смог завоевать страну и забрал часть ризы Господней из того храма, обнаружив ее в ризнице, сокрытую в одном из крестов. Он поместил ее в драгоценный ковчег, украшенный драгоценными камнями и принял решение передать ее в дар царю Михаилу - первому из династии Романовых. Правители находились между собой в прекрасных отношениях и время от времени обменивались подарками.
Сей ценный дар принял патриарх Филарет. Он собрал греческих старцев, которые поведали ему о чудесах исцеления, которые знала история. Обсудив положение, священнослужители приняли решение на протяжении какого то времени выдержать строгий пост, а после него решили проверить чудотворность и истинность происхождения реликвии. После совершения всенощного бдения во время Крестопоклонной недели (происходило все в марте, во время Великого поста) ризу было решено испытать. Её прикладывали к тяжело больным людям и все они получили чудесные исцеления.
Получившие подтверждение от Господа священники и царь приняли решение разместить ризу в Успенском соборе Московского кремля, где она была торжественно положена 27 марта 1625 года.
Чтобы празднование не проводить во время Великого поста, этот праздник было решено отмечать 23 июля - прямо перед датой, в которую был коронован на трон царь Михаил Романов.
Впоследствии часть ризы была разделена еще на несколько частей, которые по сей день хранятся в разных храмах России.