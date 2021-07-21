Новые подробности смерти экс-главного бухгалтера "Мастер и К" в ЦГБ Бердска

Новость о погибшей в очереди в регистратуру поликлиник №2 Бердска экс-главного бухгалтера компании "Мастер и К" Бердска Валентины Масликовой шокировала горожан. Как сообщали очевидцы инцидента, пенсионерка с температурой упала и умерла прямо в очереди к регистратору больницы. Сообщалось, что инцидент произошел утром 21 июля. Однако родственники Валентины Алексеевны сообщили сегодня, 21 июля, "Курьер. Среда. Бердск", что женщину госпитализировали по "скорой" 20 июля. А скончалась она в реанимации ЦГБ Бердска.
Кроме того, в министерстве здравоохранения Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что информация о смерти женщины в очереди в регистратуру Бердской поликлиники не соответствует действительности.
В СК по Новосибирской области и полиции региона об обстоятельствах смерти Валентины Масликовой не имеют информации.
Начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков от комментариев по данной ситуации воздержался. В регистратуре поликлиники №2 ЦГБ Бердска в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" также не подтвердили информацию, что женщина умерла в очереди медицинского учреждения.