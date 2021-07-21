Новые подробности смерти экс-главного бухгалтера "Мастер и К" в ЦГБ Бердска
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Новые подробности смерти экс-главного бухгалтера "Мастер и К" в ЦГБ Бердска

2:57:567/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как выяснилось, бердчанка скончалась не в очереди в регистратуру поликлиники, а в реанимации горбольницы.

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Новость о погибшей в очереди в регистратуру поликлиник №2 Бердска экс-главного бухгалтера компании "Мастер и К" Бердска Валентины Масликовой шокировала горожан. Как сообщали очевидцы инцидента, пенсионерка с температурой упала и умерла прямо в очереди к регистратору больницы. Сообщалось, что инцидент произошел утром 21 июля. Однако родственники Валентины Алексеевны сообщили сегодня, 21 июля, "Курьер. Среда. Бердск", что женщину госпитализировали по "скорой" 20 июля. А скончалась она в реанимации ЦГБ Бердска.

Кроме того, в министерстве здравоохранения Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что информация о смерти женщины в очереди в регистратуру Бердской поликлиники не соответствует действительности.

В СК по Новосибирской области и полиции региона об обстоятельствах смерти Валентины Масликовой не имеют информации.

Начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков от комментариев по данной ситуации воздержался. В регистратуре поликлиники №2 ЦГБ Бердска в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" также не подтвердили информацию, что женщина умерла в очереди медицинского учреждения.

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