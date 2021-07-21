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21.07
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Приложение для заработка денег с помощью смартфона

2:58:557/21/2021Фото: advertapp.ru
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Сегодня существует большое количество способов заработка в Интернете.

мобильный заработок
Сервис Advertapp позволяет зарабатывать на простых заданиях, не требующих особого опыта и знаний

Однако не все они предназначены для широко круга потенциальных исполнителей. Сервис Advertapp позволяет зарабатывать на простых заданиях, не требующих особого опыта и знаний. Приложение можно использовать на мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Его пользователями уже стало более двух миллионов людей. Они используют его для заработка на элементарных заданиях за вознаграждение.

Достаточно загрузить приложение. И выполнять несложные задания. Это позволит зарабатывать деньги. На сайте сервиса сообщается, что средний заработок пользователя в день составляет около 1,5 тысячи рублей. Вывести средства можно на мобильный телефон или на различные электронные системы (Вебмани, Яндекс Деньги, Киви и пр.)

Достоинства и возможности сервиса Advertapp

Основу составляют задания по установке приложений и игр. Зарабатывать можно и на прохождении уровней игр. А также на создании обзоров, заполнении анкет. По факту выполнения задания на счет исполнителя перечисляется определенная сумма денег. В итоге, это позволяет зарабатывать неплохие деньги. В ТОП-рейтинге лучших исполнителей, который представлен на сайте представлены такие цифры, как 40-70 тысяч рублей (самые большие заработки на сервисе).

Это отличный способ не только в качестве основного заработка, но и подработки. Сервис не предполагает определенных правил. Задания можно выполнять в любое время и в любом месте. На сервисе имеется партнерская программа, позволяющая зарабатывать на приглашенных исполнителях (10% заработка).

К достоинствам сервиса можно отнести такие, как:


  • возможность для активного и пассивного заработка;
  • удаленная работа в удобное время и в любом месте;
  • партнерская программа;
  • возможность зарабатывать на хобби (мобильных играх);
  • простота установки приложения с безопасных маркетов Google Play и App Store;
  • на сервисе не нужно вводить дополнительные данные о банковских картах и т. п.;
  • отсутствие ограничений по заработку, гарантии выплаты денег.

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Приложение для заработка денегмобильный заработок
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