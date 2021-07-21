Приложение для заработка денег с помощью смартфона

Однако не все они предназначены для широко круга потенциальных исполнителей. Сервис Advertapp позволяет зарабатывать на простых заданиях, не требующих особого опыта и знаний. Приложение можно использовать на мобильных устройствах, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Его пользователями уже стало более двух миллионов людей. Они используют его для заработка на элементарных заданиях за вознаграждение.
Достаточно загрузить приложение. И выполнять несложные задания. Это позволит зарабатывать деньги. На сайте сервиса сообщается, что средний заработок пользователя в день составляет около 1,5 тысячи рублей. Вывести средства можно на мобильный телефон или на различные электронные системы (Вебмани, Яндекс Деньги, Киви и пр.)
Достоинства и возможности сервиса AdvertappОснову составляют задания по установке приложений и игр. Зарабатывать можно и на прохождении уровней игр. А также на создании обзоров, заполнении анкет. По факту выполнения задания на счет исполнителя перечисляется определенная сумма денег. В итоге, это позволяет зарабатывать неплохие деньги. В ТОП-рейтинге лучших исполнителей, который представлен на сайте представлены такие цифры, как 40-70 тысяч рублей (самые большие заработки на сервисе).
Это отличный способ не только в качестве основного заработка, но и подработки. Сервис не предполагает определенных правил. Задания можно выполнять в любое время и в любом месте. На сервисе имеется партнерская программа, позволяющая зарабатывать на приглашенных исполнителях (10% заработка).
К достоинствам сервиса можно отнести такие, как:
- возможность для активного и пассивного заработка;
- удаленная работа в удобное время и в любом месте;
- партнерская программа;
- возможность зарабатывать на хобби (мобильных играх);
- простота установки приложения с безопасных маркетов Google Play и App Store;
- на сервисе не нужно вводить дополнительные данные о банковских картах и т. п.;
- отсутствие ограничений по заработку, гарантии выплаты денег.