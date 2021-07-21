В Германии пенсионеры получают пенсию в 148 869 рублей за месяц
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В Германии пенсионеры получают пенсию в 148 869 рублей за месяц

3:13:467/21/2021Фото: pexels
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Больше всего получают в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Около 1500 евро составляет пенсия в Германии

Немецкие исследователи выяснили, где в Германии получают самые высокие пенсии по старости. Так, самый большой доход у жителей в земле Северный Рейн-Вестфалия - 1689 евро.

Выяснилось, что в Германии мужчины получают значительно более высокие пенсии по старости, чем женщины.. После 35 лет страхования мужчины получают пенсию по старости в среднем 1570 евро. Женщины получают в среднем всего 1173 евро. А самые высокие пенсии у женщин среди всех федеральных земель в Гамбурге. Они доходят до 1261 евро.

В конце рейтинга находятся мужчины из земли Мекленбург-Передняя Померания с 1 405 евро . Меньше всего пенсионеры получают в среднем в Нижней Саксонии - всего 1134 евро.

Отметим, что пенсия у мужчин гораздо больше, что у них была более высокооплачиваемая работа. Во многих случаях они также платят больше по пенсионному страхованию - в том числе потому, что у женщин меньше лет работы из-за того, что они воспитывают детей.

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Германияпенсия пенсионеры
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