В Германии пенсионеры получают пенсию в 148 869 рублей за месяц

Немецкие исследователи выяснили, где в Германии получают самые высокие пенсии по старости. Так, самый большой доход у жителей в земле Северный Рейн-Вестфалия - 1689 евро.
Выяснилось, что в Германии мужчины получают значительно более высокие пенсии по старости, чем женщины.. После 35 лет страхования мужчины получают пенсию по старости в среднем 1570 евро. Женщины получают в среднем всего 1173 евро. А самые высокие пенсии у женщин среди всех федеральных земель в Гамбурге. Они доходят до 1261 евро.
В конце рейтинга находятся мужчины из земли Мекленбург-Передняя Померания с 1 405 евро . Меньше всего пенсионеры получают в среднем в Нижней Саксонии - всего 1134 евро.
Отметим, что пенсия у мужчин гораздо больше, что у них была более высокооплачиваемая работа. Во многих случаях они также платят больше по пенсионному страхованию - в том числе потому, что у женщин меньше лет работы из-за того, что они воспитывают детей.