В Омске главу секты задержали за психологическое насилие над прихожанами

В Омске главу местной секты задержали. Его подозревают в том, что он проводил службы с применением психологического насилия. По версии следствия, что 53-летний задержанный основал религиозную организацию в 2016 году и назвал ее Церковь Евангельских христиан «Новое Творение». Сектант регулярно проводил литургии, направленные якобы на «исцеление людей». При этом он применял различные техники психологического воздействия. Он подавлял волю прихожан и тем самым, вымогал у ни деньги якобы на добровольные пожертвования.
За несколько лет прихожанами стали более 100 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием.