Вид на Сан-Диего и Тихий океан: город, где чтут память солдат и создают вакцины Pfizer
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Вид на Сан-Диего и Тихий океан: город, где чтут память солдат и создают вакцины Pfizer

4:37:047/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Христианский крест высотой около 10 метров сейчас является центральной точкой Национального мемориала ветеранов. Посмотрите на уникальное фото и видео.

Крест на вершине холма Соледад

Если ехать вдоль побережья Тихого океана в Калифорнии, то перед глазами будет открываться бесконечная гряда холмов, таких как всемирно известные голливудские холмы, те, с буквами HOLLYWOOD. В городе Сан-Диего на вершине холма Соледад в 1954 году в честь солдат, погибших в корейской войне, был установлен крест. Его спроектировал архитектор Дональд Кемпбелл.

Христианский крест высотой около 10 метров сейчас является центральной точкой Национального мемориала ветеранов. Христианский символ вызвал волну протестов местных жителей, родственников погибших, исповедующих другие религии. Более 20 лет шли суды. Рассматривалось дело о законности того, что религиозный символ размещен на виду в общественном месте, и нарушает ли это требования Конституции США об отделении церкви и государства.

Крест на горе Соледад является предметом тяжбы с 1989 года, когда два ветерана пожаловались на руководство города Сан-Диего с целью убрать крест с территории города. 20 июля 2015 года группа под названием Ассоциация Мемориала Соледад сообщила, что купила землю под крестом у Министерства обороны за 1,4 миллиона долларов. 7 сентября 2016 года окружной апелляционный суд прекратил дело, потому что крест был уже не на государственной земле. Обе стороны согласились, что это решение ставит окончательную точку в деле. Представитель Американского союза гражданских свобод тогда сказал: «Я думаю, что теперь дело решено. Правительство больше не владеет крестом или землей под ним. Правительство больше не занимается поддержкой религии».

На холме Соледад у памятного креста собираются родственники погибших в военных конфликтах и жители Сан-Диего, чтобы отдать дань памяти героям. Здесь таблички с фамилиями солдат, погибших в Корее, во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Люди разных религиозных взглядов и конфессий.

С горы Соледад открывается замечательный вид на город.

Внизу Тихий океан, омывающий берег района Сан-Диего под названием Ла Хойя. Именно тут расположены Калифорнийский университет Сан-Диего и научные корпуса фармацевтического гиганта Pfizer. Это место можно назвать Силиконовой долиной фармацевтической индустрии.

Высота креста 8, 8 метров

Вид на Тихий океан

Пожертвования на содержание мемориала

Имена и фотографии солдат армии США, погибших в сражениях

Здесь помнят о людях разных религиозных конфессий

Вид на Сан-Диего

Мемориал каждый день посещают много людей

Вид с холма на город и океан

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